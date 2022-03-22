Rusya Ukrayna savaşı kökten mi değişiyor? Kiev çevresine döşenen mayınların endişe verici bir sebebi olabilir

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna'nın pek çok şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Öte yandan savaşın başlamasından beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusu birkaç gündür durmuş durumda. Yeni gelen uydu görüntüleri ise Rus birliklerinin Kiev'i mayınlarla kuşattığını gösterdi. Bunun nedeni ise bir hayli endişe verici. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı 27. günde hız kesmeden devam ediyor. Masadan olumlu bir sonucun çıkmaması da sivil kayıpların sayısının artmasına ve milyonların evinden olmasına neden oldu.Savaşın ilk zamanlarından beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen kilometrelerce uzunluğundaki Rus konvoyu ise henüz Kiev'e girebilmiş değil. Kiev çevresine konuşlanan konvoy ile ilgili pek çok spekülasyon mevcut.Yeni gelen uydu görüntülerinde ise Rus birliklerinin Kiev çevresine mayın döşediği görüldü. Başkent'in kuzeybatısından gelen görüntüler merak konusu oldu.Durum değerlendirmesi yapan ABD'li uzmanlar ise Rusya'nın 'büyük saldırı operasyonları' fikrinden vazgeçtiğini ve taktik değiştirdiğini ifade etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise 'işgal güçlerini yitirdiği' için Rusya'nın 'uzun bir savaş' hazırlığı yaptığını söyledi.The Times da bu ifade desteklediği bir yazısında askeri bir kaynağın söz konusu mayınların 'uzun vadeli savaş' için döşendiğini söyledi.Daily Mail de Rusya'da devlete bağlı kanalların Rus halkını 'uzun bir savaşa hazırlayan açıklamalarla' uzun soluklu savaşa hazırladığını söyledi.