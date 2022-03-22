Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden'dan kimyasal silah sözleri! İddiasını sahte bayrak operasyonlarına dayandırdı

Neredeyse 1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı tarafların birbirlerine yaptığı suçlamalarla devam ediyor. Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları alan ABD lideri Biden ise Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya çok yakın olduğunu iddia etti. Bu iddiasını 'sahte bayrak' operasyonlarına dayandıran Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik suçlamalarının kimyasal silah kullanacağının açık bir işareti olduğunu ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse bir aydır çatışma bölgelerinden acı dolu görüntülerle devam ediyor. Reuters'tan gelen haberlere göre Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bombardımanlarına karşı halka uyarı üstüne uyarı yapıyor.VAHİM İDDİALARAncak bir başka uyarı ise ABD lideri Joe Biden'dan geldi. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti. Biden bu iddiasını ise Rusya'nın Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönündeki iddialarına dayandırıyor. Biden, bu söylemlerin Rusya'nın bunlaru kullanmayı düşündüğünün 'açık bir işareti' olduğunu ifade etti.SAHTE BAYRAK OPERASYONLARIBiden'ın açıklamalarında, 'Putin, sırtını duvara dayadı ve ABD ve Avrupa'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu göstererek sahte bayrak operasyonlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Size garanti ederim bu iddialar hiç de doğru değil' dedi.GEÇMİŞE ATIFGeçmişte kimyasal silahların kullanıldığını söyleyen Biden, bu konuda dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Daha önce de Washington ve Batılı ülkelerden Rusya'nın kanıtlanmamış bir biyolojik ve kimyasal silah programına sahip olduklarını iddia etmişti.