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Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine ise Peskov, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı" yorumunda bulundu.

Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz
Ekleme: 22.03.2022 - 23:20 Güncelleme: 22.03.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TEHDİT GÖRÜRSEK NÜKLEER SİLAH KULLANIRIZ'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, 'Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir.' yanıtını verdi.

'PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI'
Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, 'Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı.' yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını 'özel askeri harekat' olarak nitelendiren Peskov, 'Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor.' dedi.
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Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz
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