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Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz’in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.

Ekleme: 22.03.2022 - 00:19 Güncelleme: 22.03.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 26 gün geçti ve Pentagon'da üst düzey bir yetkili bir grup gazeteciye savaşın gidişatına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1100'den fazla füze fırlattığını söyledi.

Rusya'nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili, Rus güçlerin geçen haftadan beri Kiev'in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda olduğunu ve bu cephelerde ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Ancak yetkili, Karadeniz'de artan bir askeri hareketliliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Rusların kuzey Karadeniz'de bir düzineden biraz fazla savaş gemisi, farklı büyüklükteki amfibi gemileri, taarruz ve mayın temizleme gemileri ile bazı devriye botları var. Odessa çevresinde meydana gelen bombardımanın en azından bir kısmının bu gemilerin faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun Odessa'ya yapılacak bir çıkarmanın ön hazırlık işareti olup olmadığı açık değil. Bu noktada, Odessa'nın yakın zamanda bir çıkarma saldırısının tehdidi altında olduğu sonucuna varmanın yanlış olacağını değerlendiriyoruz. Ancak kuzey Karadeniz'de Rusların hareketliliğinin arttığını gördük.”

Rusya'nın Ukrayna savaşında bir türlü ivme kazanamadığını ve bunun ordu için oldukça rahatsız edici olduğunu anlatan yetkili, Rus ordusunun 26 günde sadece Berdyansk ve Herson'u ele geçirebildiğini ve hedeflerine büyük ölçüde ulaşamadığını belirtti.

Başkan Joe Biden göreve geldiğinden beri ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını hatırlatan yetkili, bu haftanın sonuna kadar yönetimin onay verdiği 350 milyon dolarlık yardımın tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Üst düzey yetkili, “Başkan onay verir vermez 800 milyon dolarlık yardımı da kağıda döktük ve şu anda tedariki ile ilgileniyoruz. İşler hızlı ilerliyor. Bu yardımı da en yakın zamanda ulaştırmaya başlayacağız.” dedi.
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