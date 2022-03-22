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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullandı. Akar, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atışı gerçekleştirdi. Hedef, başarı ile yok edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...
Ekleme: 22.03.2022 - 11:50 Güncelleme: 22.03.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe yapılacak atış testi dolayısıyla Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığı'na geçti. Burada tören kıtasını selamlayan Akar, 'Derinliklerin efsanesi' parolasıyla görev yapan TCG Preveze denizaltısına gitti.

Bakan Akar'ın denizaltına gelişinin ardından TCG Preveze limandan ayrılarak, bir süre satıhta seyir gerçekleştirdi, daha sonra eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti.

Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, TCG Preveze'den milli torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi.

Milli atış sistemi MÜREN üzerinden yapılan atışla AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Bu sayede, milli torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu.


Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere, tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, denizaltıları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi. Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Akar, 'Bizim tarihimizde 1880'li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir' diye konuştu.

Bu kültürün geliştirilmesinin, güçlü bir denizaltı filosuna sahip olmanın önemine vurgu yapan Akar, 'Bizler başta çevremizdeki Ege, Akdeniz, Karadeniz olmak üzere tüm denizlerde barıştan, huzurdan yanayız. Bütün sorunlara diyalog, barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm istiyoruz. Bununla birlikte etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetlerine ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Diğer kuvvetlerimizin olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizin de son teknoloji silah ve sistemlere sahip olması, en güçlü hale gelmesi için çalışmalarımızı artan bir tempoda sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AKYA Milli Ağır Torpido Projesi'nin yanı sıra savunma sanayideki yerli projelerin önemine işaret eden Akar, şunları söyledi:

'Sadece TSK'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görev. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde bu açıkça görülmektedir. Çalışmalarımızı artan bir hız, tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktaya geldikten sonra bundan sonraki bölümün daha çetin ve zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Hiçbir zaman yılmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yumruk tek yürek olarak başarılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz.'

Başarıyla gerçekleşen atış dolayısıyla hazırlanan pastanın Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve denizaltı personeli tarafından kesilmesinin ardından TCG Preveze limana döndü.
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