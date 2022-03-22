  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası Kavcıoğlu: Kur korumalı Sisteme teveccüh büyük

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat ve Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'ne (YUVAM) ilişkin bilgilendirmede bulunarak "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Kavcıoğlu: Kur korumalı Sisteme teveccüh büyük
Ekleme: 22.03.2022 - 19:47 Güncelleme: 22.03.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Kavcıoğlu: Kur korumalı Sisteme teveccüh büyük
Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak ile DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya gelen Kavcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydederek, 'Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor.' ifadelerini kullandı.

Dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankasının dönüşüm kurundan dönüşüm yapılacağını aktaran Kavcıoğlu, iki kur arasında fark olması durumunda ise TCMB'nin bankaya bu farkı ödeyeceğini belirtti.

Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise 'Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz.' şeklinde yanıtladı.
Uzman çavuşun doktoru darp etmediği belirlenmişti! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası Kavcıoğlu: Kur korumalı Sisteme teveccüh büyük
İzmir'de endişe veren görüntü! Havadan böyle görüntülendi
Başkan Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den önemli açıklamalar
Rusya'dan flaş hamle! 'Siber ordu' kurulması teklif edildi
Gıda krizinden sonra sıra onlara geldi! ABD'de temizlik ürünleri kilitli dolaplarda satılıyor
Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden'dan kimyasal silah sözleri! İddiasını sahte bayrak operasyonlarına dayandırdı
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
Mevlüt Çavuşoğlu: Savaşın bedelini masum insanlar ödüyor
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı çıkaracağız
Savaşta en ağır hasar alan kent Mairupol oldu: Liman kenti Rusya için neden çok önemli?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
Petrol fiyatları için 2. dalga! NATO zirvesi öncesi piyasalar karıştı
İlyas Salman, hakim karşısına çıktı
'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!