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İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca acımasız kadının kamerayı fark ettiği an da görüntülere yansıdı. İşte İstanbul'da yaşanan son dakika haberinin detayları

İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
Ekleme: 22.03.2022 - 11:11 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K D. bakımıyla ilgilenen bakıcının dehşetine uğradı. Yaşlı kadının kızı H.U., annesindeki izleri görünce annesini doktora götürdü. Doktorlar, şişliğin 'boksör travması' olarak tanımladı. Eve gizli kamera yerleştiren H.U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.

BAKICI DEHŞETİ KAMERADA; AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

8 yıl hapsi istenen bakıcı iyi hal indirimli cezayla 26 gün içinde tahliye edilirken, geriye bir gün tokat, bir gün tekme yiyip, saçlarından sürüklenip, düştükçe kaldırılıp acımasız bakıcının eziyetlerine maruz kalan kadının mağduriyeti kaldı.

İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

TEKME VE TOKATLAR SIRADAN HALE GELDİ!

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki M.K.D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı.

BOĞMAYA KALKTI!

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

HASTALIK SANILDI, BOKSÖR TRAVMASI ÇIKTI

Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar.

İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

Yaşlı kadın kızı tarafından hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta boksör travması olarak tanımlandığını söyledi.

GİZLİ KAMERA KORKUNÇ ŞÜPHEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumdan şüphelenen M.K.D.'nin kızı, annesi ve bakıcının yalnız kaldığı eve gizli kamera yerleştirdi. Yaşanan vahşet kameraya yansıdı. Öyle ki bakıcının kamerayı fark ettiği anlara ilişkin görüntüler, bakıcının yüzündeki dehşeti de ortaya koydu. Görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı şoke oldu.

Annesi değişik tarihlerde işkenceye maruz kalmıştı. Görüntülerle emniyetin yolunu tutan kadın, bakıcıdan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.S.A., özrü kabahatinden büyük savunmasıyla suçunu kabul etti. Hasta bir insana bakmasının psikolojik olarak kendisini yıprattığını öne süren bakıcı, 'Görüntülerdeki günlerde aşırı sinirliydim. Psikolojim de bozuktu, o da hiç sözümü dinlemiyordu. Amacım dengesini yerine getirmekti. Bu nedenle kendisine bir kaç kez vurdum' dedi. Mahkeme tutuklama kararı verdi.

İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ YÜREK SIZLATTI

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit 6 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı jet iddianamesinde, 'Kendisini savunamayan yaşlı ve bakıma muhtaç kadını değişik tarihlerde dövdü. Hatta kafası, ağzı ve burnuna battaniye ile bastırdı. Hatta nefes almasını dahi engelledi. Yaşlı kadın ağladı, çığlıklar attığı' diyerek dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

'BAKIMI ZORDU KENDİME HAKİM OLAMADIM' SAVUNMASI

İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celse kararını verdi. Mahkemede de benzer bir savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., 'Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım' dedi. Dosyaya gelen bilirkişi raporu da kare kare dehşet anlarını gözler önüne serdi.

JET DAVAYA İYİ HAL İNDİRİMLİ JET TAHLİYE

Mahkeme ise, 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan' önce 5 yıl hapis cezası verdiği bakıcıya iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü ve 26 gündür tutuklu bulunan sanığın tahliyesine hükmetti. Yaşlı kadının ailesi ise 'bu öldürmeye teşebbüs' diyerek verilen karara itiraz etti.
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İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
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