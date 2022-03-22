İlyas Salman, hakim karşısına çıktı

İlyas Salman, 25 Ocak 2021 tarihinde katıldığı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle mahkemelik olmuştu.O programda "Recep Tayyip Erdoğan, bana dünyanın en büyük ödülünü verse, yanına da dağlar dolusu para koysa ben gidip, Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü o ödülü, bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten. Ama ödülü kötü kullandı." sözlerini sarf eden Salman, bu yayını bir de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Salman hakkında, “Türk milletini aşağılayıcı ifadeler” kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davanın ilk duruşmasında ise Salman savunma yaptı.Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan tutuksuz sanık İlyas Salman, ilk olarak aylık ortalama gelirini açıkladı.Salman, “Bizim işimizde gelir hiç belli olmaz. Bir ay gelir 100 bin kazanırsın, bir ay gelir hiç kazanamazsın.” şeklinde cevap verdi.Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Salman, “Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halkla hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insan vardır. Beni ceza vererek de el sallayarak da uğurlayabilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile, eleştirmeye muhalif kişiliğime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır.” dedi.Sanık avukatı, müvekkilinin savunmasını katıldığını, suça konu konuşmanın tam olarak incelenmediğini kaydederek suçun unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sanatçıların daha fazla ifade özgürlüğüne sahip olduğuna dair kararlar olduğunu hatırlatan avukat, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.Avukat, İlyas Salman'ın duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, Salman'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.“BEN GÖREVİMİ YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”Duruşma salonundan çıkan ve burada bir açıklama yapan Salman, “Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok.” dedi.