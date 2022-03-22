Hollanda Başbakanı Mark Rutte Ankara'da: Başkan Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında tek çıkış yolunun diplomasi olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile temaslarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulunarak, "AB'nin üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz." dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye'nin Rusya-Ukrayna geriliminde kilit bir rol oynadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Kabine üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Törende, Türkiye'nin Hollanda Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.Gelen son dakika haberine göre; iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesi sona erdi. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu."DİPLOMASİ TEK ÇIKIŞ YOLU"Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileri, küresel konularda fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna-Rusya konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdik.Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum sergiledik. Sağ duyu çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesini istedik. Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.Dışişleri Bakanımız Liviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık. İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.Hollanda'nın seyahat listesinde Türkiye'nin yeşil kategoriye alınması halinde yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum.AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkanlar:"Bizim ilişkilerimiz çok eskilere dayanıyor. Bugüğnkü odağımız sadece ikili ekonomik ilişkilerimiz değil. Dünyada olanlara da odaklandık. İkimizde NATO üyesiyiz. Perşembe günü gerçekleştirecek zirveyi sabırsızlıkla bekliyoruz.Türkiye AB için önemli bir ortaktır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddeti kabul edilemez. Acımasızdır, kurbanların arasında masum siviller de vardır. Yapılan bombardıman, oradaki sivil nüfusu terörize etmekten başka amacı yoktur.Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Kabine üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum"