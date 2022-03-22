Gıda krizinden sonra sıra onlara geldi! ABD'de temizlik ürünleri kilitli dolaplarda satılıyor

Birkaç yıldır tüm dünyayı vuran ekonomik kriz, uluslararası alanda pek çok ülkeyi derinden etkiledi. Avrupa'da yaşanan gıda krizi Rusya Ukrayna savaşı ile daha da artarken, başta Belçika olmak üzere pek çok ülkede süpermarketin raflarının boş kaldığı görüldü.ÜRÜNLER KİLİTLİ DOLAP ARKASINDAABD'den ise gıda krizine ek olarak başka ürünlerde de sıkıntı olduğu görüldü. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde temizlik ürünlerinin kilitli dolapta satıldığı görüldü.GÖRÜNTÜYE YORUM YAĞDIGörüntüyü paylaşan sosyal medya kullancısı 'ABD, 2022' notunu düştü. Kullanıcılardan görüntüye pek çok yorum geldi. Pek çok kullanıcı aynı uygulamanın yeni yeni bebek mamalarında da uygulandığını dile getirdi.BELÇİKA'DA RAFLAR BOMBOŞBugün yayınlanan görüntülerde ise Belçika'da bulunan süpermarketlerin büyük kısmında, savaş paniğiyle artan talepler, rafları boşalttı. Yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Colruyt, un ve yağ satışını kısıtladı.