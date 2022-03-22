FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye örgütü dar eden Emniyet Teşkilatı'na yönelik yeni bir algı operasyonuna başladı. Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, ülkemiz aleyhine algı oluşturmak için bu kez "şark görevi" sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğe karşı provokasyona başvurdu.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cüleri bünyesinden ihraç etmesiyle birlikte terörün finansmanı olan uyuşturucu ve insan ticaretini bitme noktasına getirdi. Bunu hazmedemeyen firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarını Türkiye aleyhine algı oluşturmak için büyük bir ustalıkla kullanıyor. FETÖ'cülerin bu kez büründükleri kılık "polis sendikası" ve "polis aileleri" oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bunu fırsat bilen FETÖ'cü hesaplar kendilerini polis ailesi gibi göstererek sosyal medyada açtıkları "polis sendikası" gibi onlarca hesap üzerinden Türk polisini hükümete karşı dolduruşa getirmeye çalıştı. Polislerin lehine olan bir yönetmelik değişikliğini, polislerin aleyhine imiş gibi göstererek polisin iktidara karşı ayaklanmasını isteyen FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorum ve beğeniler ile maksatlarını açığa vurdu. "Polis Mevzuat" isimli sosyal medya hesabı, firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işbirliği yaptığı FETÖ'cü firari gazeteci Erk Acarer'in paylaşımlarını ve yayın yaptığı terör uzantılı kanalları beğendiği görüldü.EMRE USLU'NUN ARKADAŞINDAN POLİS EŞİ YALANISosyal medyada "Rosalinda" isimli hesap, kendini polis eşi olarak tanıtıyor. Eski tarihli paylaşımlarına bakıldığında ise; firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu ile çok yakın oldukları görülüyor. Kendini polis eşi olarak tanıtan Tuğba isimli başka sahte hesap ise kendisini hemen ele veriyor. FETÖ'cülerin AK Parti iktidarına karşı kurguladıkları tüm sosyal medya operasyonlarına katılan sözde polis eşi, eski paylaşımlarıyla hesabın açılma maksadını belli ediyor. FETÖ'cülerin sosyal medya ekipleri, şubat ve mart aylarında aynı anda açılmış yüzlerce bot hesap ile Türk polisi kılığında FETÖ'nün tezlerini paylaşımda bulunarak algı operasyonlarına devam ediyorlar. İşte o paylaşımlardan bazıları:* Bugün eşim 15 saat çalıştı. Sabah 7'de evden çıktı. Şuan hala eve gelemedi . Çocuğunuz sürekli babam nerde diye soruyor. Hangi insan evladı 15 saat çalılır ya. Nasıl bir düzen bu ölsün mü polis oldu diye. Maaş mesleği değil mesai yok hayatın değeri yok* Tüm kamu çalışanlarına iyileştirmeler yapılırken POLİSE bölge zulmü geldi.* Bu yeni yönetmelik evlilere, çocuklarını okutma, evinin yüzünü görme, aile hayatın olmadın derken; bekarlara evlemeyin meslekle evlenin diyorlar* Abi FETÖ nerden yürüyeceğini çok iyi biliyor. Bu yönetmelikten polisler çok rahatsız. Bu yönetmelik yüzünden çok oy kaybedecekler. Polisler çok bileniyor. Bu da tuzu biberi oldu. FETÖ de eline geçirmiş böyle bir şeyi kullanır en iyi şekilde