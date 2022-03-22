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Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır

Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi ile ilgili "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
Ekleme: 22.03.2022 - 17:03 Güncelleme: 22.03.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi ile ilgili 'Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir.' açıklamasında bulundu.
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Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
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