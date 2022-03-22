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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkılatı toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ukrayna'daki savaş dünyadaki çifte standardı gözle önüne serdi" dedi. Çavuşoğlu "Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Ekleme: 22.03.2022 - 14:19 Güncelleme: 22.03.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkılatı toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ukrayna'daki savaş dünyadaki çifte standardı gözle önüne serdi" dedi. Çavuşoğlu "Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız" diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
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