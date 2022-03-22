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Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 Pro modelinin yüksek kaliteli render görselleri ortaya çıktı.

Ekleme: 22.03.2022 - 11:04 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı
Apple, her ne kadar çentikli ekranı ilk benimseyen akıllı telefon üreticisi olsa da günümüzde rakipleri artık bu tasarımı tamamen bıraktı ve çentiği kaldırdı.

Çentikli ekran tasarımında ısrar eden Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 13 serisinde çentiği biraz daha küçültmüştü.

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı belirtiliyor.

YENİ RENDER GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 Pro'nun CAD çizimlerinden yeni render görüntüleri oluşturuldu.

Bu görüntülerin sahibi, daha önce de Samsung Galaxy S22 ve Google Pixel 5 dahil olmak üzere bazı akıllı telefonların tasarımını doğru bir şekilde ortaya çıkaran David Kowalski.

Görüntüler, 2022 model amiral gemisi iPhone'un, Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındırmak için, biri yuvarlak ve biri hap şeklinde oval olmak üzere iki delikle geleceğine dair daha önceki sızıntıları doğruluyor.

Şirket bu yönde bir değişiklik yapması durumunda, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X modelinden bu yana ilk kez çentiği rafa kaldırmış olacak.

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model çıkarması bekleniyor.

Şirket, bu yıl yine 4 farklı iPhone piyasaya sürecek olmasına rağmen artık iPhone mini modelinden vazgeçecek. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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