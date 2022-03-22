Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.