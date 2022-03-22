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AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!

Anayasa Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
Ekleme: 22.03.2022 - 13:01 Güncelleme: 22.03.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
PKK'lı teröristle fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkındaki iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki ayrı başvuruyu görüştü. İki başvuruyu birleştiren Mahkeme, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki TBMM kararının, anayasaya, yasaya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda, bu karara karşı iptal istemli başvurularda Anayasa Mahkemesi iptal istemini 'kesin' olarak karara bağlıyor. Anayasa Mahkemesinin ret kararının gerekçesinin yazılmasının ardından süreç tamamlanacak.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Semra Güzel hakkında, dokunulmazlığı hangi dosya hakkında kaldırıldıysa yalnızca o fezleke hakkında yargılama yapılabilecek. Güzel, dokunulmazlığı kaldırıldığı için hakkındaki soruşturma ve olası kovuşturma süreçlerinde, herhangi bir vatandaş gibi yargılamanın bütün kurallarına bağlı olacak.

AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
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