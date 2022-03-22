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AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...

Uzun yıllardır gündeme gelen ancak net bir yapılanma kararı verilmeyen Avrupa Birliği'ne ait bir ordu kurulması için ilk kez resmi bir adım atıldı. Geçtiğimiz gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Birlik tarihinde ilk kez bir askeri yapı kurulmasına olanak sağlayacak olan 'Stratejik Pusula' belgesini kabul etti. Tarihi adımın Rusya Ukrayna savaşının ardından atılması dikkat çekti.

AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Ekleme: 22.03.2022 - 09:50 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB'nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek ''Stratejik Pusula'' belgesini kabul ederek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları bir araya geldi. Toplantıda AB'nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek "Stratejik Pusula'' belgesi kabul edilerek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakıldı.

"AB KENDİ VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK"

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin 5 bin askerden oluşan ve gerekli durumlarda hızlı ve etkin cevap verme amacıyla kullanılabilecek askeri bir oluşum için karar aldığını belirtti. Borrell, "AB gerektiğinde kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olmalıdır'' ifadelerini kullanarak, söz konusu yapının yeni bir ordu olmadığını ve üye ülke orduları arasında verimli bir koordinasyon sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL

AB'nin kurmayı öngördüğü askeri yapının bir AB ordusu olmadığını söyleyen Borrell, "Bu yapı NATO'ya alternatif değil'' ifadelerini kullandı. AB'nin mevcut savunma ve güvenlik harcamalarının 200 milyon euro olduğunu ve bunun üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaya (GSMH) göre yüzde 1,5'luk bir orana tekabül ettiğini belirten Borrell, "Aynı işi iki kez yapmadan NATO'nun askeri kapasitesine ek olacak yeni askeri harcamalar yapmamız gerekiyor. Bizim bu harcamalarımız Rusya'nın kapasitesinden 3-4 kat daha büyük'' diye konuştu.

"AVRUPA TEHDİT ALTINDA"

AB'nin aldığı bu yeni askeri işbirliği kararının Ukrayna savaşına bir tepki olmadığını söyleyen Borrel, "Burada iki yıllık bir çalışmanın sonucundan bahsediyoruz. Söz konusu karar Rusya-Ukrayna savaşına bir tepki olarak ortaya çıkmadı. AB olarak kendi güvenliğimizi sağlayabilmek için bu çalışmayı yapıyorduk'' dedi.

Yakın geçmişte henüz savaş yokken Avrupa güvenliğinin tehlikede olabileceği yönünde demeçler vererek konuya dair dikkat çekmeyi hedeflediğini söyleyen Borrell, "Bugün bu durum gerçek oldu. Avrupa'nın güvenliği tehdit ediliyor ve tehlike altında. Önceden başladığımız bu çalışmanın bugün haklı olduğu görüldü'' dedi.

AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak gündemle Mali'yi de görüştüğünü bildiren Borrell, "Mali'ye bugüne kadar askeri ve mali desteklerde bulunduk. Son gelişmelerden sonra mevcut Mali geçiş idaresinden AB misyonları için etkin güvence istedik. Mali makamlarından bu talebimize cevap bekliyoruz. Gelecek cevaba göre AB'nin tavrı oluşacaktır. Biz Mali hükümetine yönelik desteği kestik ancak Mali halkını doğrudan desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

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