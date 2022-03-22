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41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri Neler? 41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri

41. İstanbul Film Festivali filmleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında 41. İstanbul Film Festivali filmleri neler sorusu yer aldı. Peki, 41. İstanbul Film Festivali filmleri neler? 41. İstanbul Film Festivali ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 14:48 Güncelleme: 22.03.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri Neler? 41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri
41. İstanbul Film Festivali birçok film sever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 41. İstanbul Film Festivali yarışma filmleri neler ve 41. İstanbul Film Festivali yarışma filmleri açıklandı mı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 41. İstanbul Film Festivali yarışma filmleri neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

41. İstanbul Film Festivali Ne Zaman?


İKSV tarafından düzenli olarak kutlanan İstanbul film Festivali birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 41. İstanbul Film Festivali ne zaman sorusu da en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 1982 yılında düzenlenmeye başlayan bu festival günümüzde yer alan önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. 41. İstanbul Film Festivali’nin 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.


41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri Neler? 41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri

41. İstanbul Film Festivali Filmleri Neler?


41. İstanbul Film Festivali filmleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişi filmler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 41. İstanbul Film Festivali filmleri;


Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:

● Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / Türkiye

● Geceden Önce / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya

● Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna

● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / Türkiye

● Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa

● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / Türkiye

● Zuhal / Nazlı Elif Durlu / Türkiye

● Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere

● Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / Türkiye

● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / Türkiye

● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya

● Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa

41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri Neler? 41. İstanbul Film Festivali Yarışma Filmleri


Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

● Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya, Cezayir

● Coma / Bertrand Bonello / Fransa

● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya

● Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / ABD

● Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako

● Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler

● Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD

● Gergedan / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya

● Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan

● Masumlar / The Innocents / Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa, Finlandiya


Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

● Koudelka Aynı Nehirden Geçmek / Koudelka Crossing the Same River / Coşkun Aşar / Türkiye

● Crossroads / Mahmut Fazıl Coşkun / Türkiye

● Bu Ben Değilim / This is Not Me / Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak / Türkiye

● Dermansız / Incurable / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye

● Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand / ABD, Türkiye, İspanya

● Cadı Üçlemesi 15+ / Witch Trilogy 15+ / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye

● Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce / Belçika, Fransa, Hollanda

● Yeni Bir Dünya Doğuyor / A New Earth is Rising / Serhat Yüksekbağ / Türkiye
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