3 maddede suyun kalitesini anlamanın yolu! Vücudunuzu zehirlemeyin

Su dünyadaki en değerli kaynak. Ne eşi var ne benzeri. Peki, suyun faydalı olması için nasıl içmek gerekir? Kaliteli su nasıl anlaşılır? Sert sular sağlıklı sulardır. Fakat onda da dikkat edilmesi gerekenler var. İşte 3 maddede kaliteli suyu anlamanın yolları…

Su vücut için çok önemli. Beyinden böbreklere kadar tüm organların suya ihtiyacı var. Tabi buradaki en önemli koşul kaliteli su tüketmek. Peki, her şey bu kadar sahteyken kaliteli suyu nasıl anlayacağız? İşte öneriler...1. Sert sular sağlıklı sulardır. Ancak sert suyun içimi biraz daha zordur. Aynı zamanda sabunla zor köpüren sular da sert sulardır.2. Ph değeri 7,2'den fazla olan suları tercih etmeliyiz. Yani satın aldığınız suyun üzerindeki ph 7,2'den başlayarak 8,5'a kadar olabilir. Suyu ayrıca alkali yapmak için bu tür damlalar ve karbonatlar kullanmaya gerek yoktur.3. Suyun toprakla buluşması önemli, eskiden testide su içilirdi. Suyu en iyi saklama yolu cam şişedir. Ancak kullanım kolaylığı ve taşıma kolaylığı açısından çoğu zaman da pet şişeler veya polikarbon şişeler avantaj sağlar. Eğer bu şişelerde suyu satın alıyorsanız evde kullanırken direkt cam şişeye boşaltabilirsiniz.