22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?
22 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 22 Mart hava nasıl? 22 Mart bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilenler...
22 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. Bahar ayının resmen gelmesinin ardından soğuk havanın etkisini ne zaman azaltacağı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 22 Mart hava durumu nasıl ve 22 Mart hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
22 Mart Hava Durumu Nasıl?
Bahar ayına geçiş yapılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl ve havalar ne zaman ısınacak sorular yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece arasında artacağı aktarıldı. 22 Mart illere göre hava durumu ise şu şekilde;
ÇANAKKALE 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
A.KARAHİSAR -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ADANA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
BOLU -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı