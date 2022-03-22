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22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?

22 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 22 Mart hava nasıl? 22 Mart bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 09:54 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?
22 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. Bahar ayının resmen gelmesinin ardından soğuk havanın etkisini ne zaman azaltacağı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 22 Mart hava durumu nasıl ve 22 Mart hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

22 Mart Hava Durumu Nasıl?


Bahar ayına geçiş yapılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 22 Mart hava durumu nasıl ve havalar ne zaman ısınacak sorular yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece arasında artacağı aktarıldı. 22 Mart illere göre hava durumu ise şu şekilde;

ÇANAKKALE 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?

KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

A.KARAHİSAR -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?

MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ADANA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

BOLU -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
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