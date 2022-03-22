22 Mart Hava Durumu Nasıl? Havalar Ne Zaman Isınacak?

22 Mart Hava Durumu Nasıl?



22 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bahar ayının resmen gelmesinin ardından soğuk havanın etkisini ne zaman azaltacağı en sık aratılanlar arasında yerini aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bahar ayına geçiş yapılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorular yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece arasında artacağı aktarıldı. 22 Mart illere göre hava durumu ise şu şekilde;ÇANAKKALE 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluİSTANBUL 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurluKIRKLARELİ 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKOCAELİ 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluA.KARAHİSAR -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlıDENİZLİ 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluİZMİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutluMANİSA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluADANA 4°C, 15°CParçalı bulutluANTALYA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlıHATAY 2°C, 12°CParçalı ve az bulutluISPARTA -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıANKARA -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlıKAYSERİ -6°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıKONYA -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıBOLU -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlıDÜZCE 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlıZONGULDAK 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluRİZE 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluSAMSUN 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluERZURUM -12°C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS -14°C, 1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -3°C, 8°CParçalı bulutluVAN -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı