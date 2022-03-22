  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana’da Mustafa A.,, üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. (17) tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A.A., tartışma sırasında yanında olan iki ağabeyi ve kuzeni tutuklandı

Ekleme: 22.03.2022 - 10:58 Güncelleme: 22.03.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Olay, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.'nın ise babaları Mustafa A., ile maddi
sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu.

Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.'ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A.,, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"

Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "Babam
annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da kritik göreve çıkıyor
17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Hollanda Başbakanı Rutte Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'referandum' çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!