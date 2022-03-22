132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber

Dün sabah saatlerinde Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.Yangının da çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi. Çin medyasının bu sabah verdiği bilgilere göre uçakta kurtulan olmadı.

Dün sabah saatlerinde Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Çin medyasından gelen bilgilere göre ise maalesef uçaktan sağ çıkan kimse olmadı.Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtilmişti. Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği ifade edilmişti.Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.Sosyal medyada yayılan görüntülerin yanı sıra uçağın düşme anına dair görüntüler de ortaya çıkmıştı. İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da bir yolcu uçağının derin dikey dalış halinde burnunun üzerinde irtifa kaybettiği görüldü.