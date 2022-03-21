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Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret zamlarının tekrardan değerlendirileceği iddiaları üzerine Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, açıklama yaptı.

Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Ekleme: 21.03.2022 - 10:17 Güncelleme: 21.03.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Normal düzenlemede yılda bir kez belirlenen asgari ücret zamları son olarak 2022 yılı için yüzde 50,54 zamlanarak 4 bin 253 lira olarak yürürlüğe konulmuştu

Ancak enflasyonun artması ile birlikte asgari ücretin yıl ortasında artması beklentisi doğdu.

Bu beklentiler doğrultusunda da AK Parti kanadında asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceği açıklamaları kamuoyunun gündemine oturdu.

Asgari ücret yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmalarına ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili son noktayı koydu.

Açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin asgari ücretin yeniden gözden geçirileceği iddialarına şu yanıtı verdi;

ASGARİ ÜCRET İÇİNDEKİ ŞARTLARA BAKMAK LAZIM
Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım.

OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA ARALIK'TA...
Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır.

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