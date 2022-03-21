Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.