Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2016'dan beri isim isim FETÖ kurumlarını ısrarla Ukrayna tarafına bildirdi. Ancak 2016'dan bu yana önce Poroşenko, daha sonra Zelenskiy yönetiminde, bu kurumlarla ilgili göstermelik birkaç açıklama dışında hiçbir somut adım atılmadı.Ukrayna'da FETÖ kurumları hala serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunların en başta gelenleri, Uluslararası Meridyen Okulları, Işık (Syaivo) Uluslararası Kültür Merkezi ve ukraynahaber com internet sitesiAydınlık'ın haberine göre 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonra Türkiye, Ukrayna makamlarına FETÖ gerçeğini anlatarak ülkede faaliyet yürüten FETÖ kurumlarının kapatılması için girişimde bulunmuştu. Ancak Ukrayna'nın ilgili kurumları, Türkiye'nin uyarılarını, paylaştığı bilgileri ve sunduğu belgeleri, sistematik olarak görmezden geldi.Donetsk Halk Cumhuriyeti Kamu Meclisi'nde görev yapan Türkolog Karina Pavlyuçkova, FETÖ'nün Ukrayna'da en az 3 eğitim kurumu olduğunu belirtti. Meridyen okulu yönetimininhiçbir şekilde gazetecilerle konuşmadığını ve haklarındaki iddiaları yanıtsız bıraktığını kaydeden Pavlyuçkova, "Okulların Poroşenko ve Zelenskiy hükümetleri dönemindeyapılan anlaşmalarla açık olduğunu, hala çalıştıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.Meridyen Okulları'yla ilgili Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Roman Greba, 2016 yılında bakanlığın terör tehdidi gibi güvenlik konularında yetkili olmadığını belirterek topuUkrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) attı. Greba, "Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eğer net bir yargı sürecini gerektirecek bir durum olursa, eğer bir sonuçalırsak elbette Ukrayna Eğitim Bakanlığı bu okulun iznini iptal edecektir" ifadelerini kullandı.*Ukrayna Dışişlerinin FETÖ ile ilgili genelgesi.Darbe girişiminden 4 ay sonra Kasım 2016'da Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) bu konuyla ilgili sorusunu "Bu kuruluşların temsilcilerinin Ukrayna'dasosyal açıdan tehlikeli faaliyetlerine, Türkiye ve Ukrayna'da şiddet kullanımıyla anayasal düzeni değiştirme veya devlet yönetimini ele geçirme çağrıları içerenbilgileri yaymalarına işaret eden herhangi bir bilgi şu an için yok" diyerek yanıtladı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2018'de memurlarına gönderdiği bir genelgeyle Türkiye'nin adını verdiği FETÖ kurumlarından uzak durma "uyarısında" bulundu. Ancak aynı genelgede"yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kuruluşların yasaları ihlal etmediği" ifadesine yer verildi. Bu kurumlar arasında şunlar sayıldı: Uluslararası Meridyen Okulu (Kiev),Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi Svet, Türkiye Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu (Kiev), Çernomorski Lisesi (Odessa), Odessa Türk Kültür ve Öğrencileri Derneği (Odessa).*5 Haziran 2020 Syaivo etkinliğindeTürkiye'nin mevcut Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de 15 Temmuz 2020'de Ukrayna'nın Den gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinianlatmış, pek çok ülkede FETÖ'ye ait kurumların Maarif Vakfı'na geçtiğini söyleyerek Ukrayna otoritelerine bir mesaj vermişti.Aradan geçen yıllarda göstermelik hamleler dışında hiçbir somut yaptırım uygulanmadı.*ABD'de yaşayan ve "STOP ERDOĞAN" kışkırtmasına imza atan FETÖ'cü Hafsa Girdap hakkında yakalama kararı bulunuyor.Ukraynalı devlet yöneticilerinin çocukları, FETÖ'nün faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerde olduğu gibi Meridyen isimli 'elit' eğitim kurumuna yazdırılıyor. Kültür merkezinde, Ukraynadevletinin temsilcileriyle ortak sponsorlu etkinlikler düzenleniyor. Elbette medya ayağı da eksik kalmıyor. O kadar ki, FETÖ'nün kapatılan Cihan Haber Ajansı'nınUkrayna muhabiri Yunus Erdoğdu, 2019 gibi geç bir tarihte "gazeteci" kisvesi altında Zelenskiy ile basın mensuplarıyla soru-cevap etkinliğine katıldı. Zelenskiy'in yanı başınaoturan Erdoğdu'nun FETÖ'cü olduğundan habersiz olması mümkün değil.Zelenskiy'in bazı açıklamaları sebebiyle, Türk medyasında "Ukrayna'nın FETÖ'yle mücadele ettiğine" dair algı oluşturan haberler çıktı. Fakat bu haberlerle, gerçeği gizlemekiçin bir propaganda yürütüldü. Bu propaganda ile, bir yandan Türk kamuoyu Ukrayna yönetimi konusunda yanıltıldı, bir yandan da FETÖ'cülerin Ukrayna'da daha rahat faaliyetyürütmesine imkân sağladı. FETÖ, eğitim kurumları öncülüğünde, üyesi olan işadamlarının desteğiyle çeşitli platformlar oluşturuyor. Bu platformlar, Kurban Bayramlarında Hristiyanlara da et dağıtarak, Ukrayna'da Fetullah Gülen'e sempati kazandırmaya çalışıyor.* Cihan Haber Ajansı eski muhabiri Yunus Erdoğdu, Gökhan Demir'le birlikte Syaivo'nunetkinliklerinin müdavimi.FETÖ nün dünyada en fazla parlatılan okullarından birisi Ukrayna da bulunan Uluslararası Meridyen Okulu. Bu okul, 2001 yılında doğrudan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş. Üstelik daha sonra elit okulların yer aldığı Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi'ne (ECIS) de dahil edilmiş. Anaokulundan liseye kadar eğitim verilen okulda dersler İngilizce ve Ukraynaca yapılıyor. Başkent Kiev'de iki ayrı binası bulunan okulların bir de anaokulu ve Odessa şubesi bulunuyor. 2018 tarihli bilgiye göre okulda kayıtlı 500'den fazla öğrenci var. Bunların yüzde 60'ı Ukraynalı, geri kalan %40'ı ise 30 farklı ülkenin vatandaşlarının çocukları.İngilizce ve paralı eğitim verilen Uluslararası Meridyen Okulu'na ülkenin zeki, başarılı çocuklarının yanı sıra, tanınmış siyasetçi, yönetici çocuklarının alınmasına özen gösterdiğineişaret ediliyor. Örgütün, bu yolla politikacılar, bürokratlar ve iş insanlarını etki altına almaya, çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. Okulun, uluslararası "hamileri" de var elbette. Avrupa Parlamentosu'nun etkin bir üyesi olan Rebecca Harms, resmi Ukrayna ziyareti sırasında okula uğramayı ihmal etmemiş. Üsteliksıkışık programına rağmen okul yöneticileriyle 2,5 saat süren basına kapalı bir toplantı yapmış.Meirdyen Okulu'yla birlikte adı sıkça duyulan bir diğer FETÖ kurumu da 2013'ten beri Kiev merkezli faaliyet yürüten Syaivo (Işık) Uluslararası Kültür Merkezi. Syaivo, FETÖ'nün kurduğu okullarda marka haline getirdiği "ışık" isminin Ukraynacası. Bu kurumun tüm faaliyetlerinde, uzun yıllardır Ukrayna'da yaşayan Gökhan Demir boy gösteriyor. Demir'in resmi görevi "danışman" olarak geçmesine rağmen Syaivo'nun yaptığı çevrimiçi etkinliklerde kurumsal hesabı yönetirken karşımıza çıkıyor ve Ukrayna'nın farklı kurumlarıyla yapılan etkinliklerde doğrudan Syaivo'yu temsil ediyor.Syaivo, 27 Ağustos 2021'de Ukrayna Gazetecilik Örgütleri Konfederasyonu (KJOU) ile birlikte "Simon Petlyura Gazetecilik ve Devletçilik Ödülleri" düzenledi. İçlerinde Rusya'da tutuklu bulunan Ukrayna devlet ajansı muhabiri Roman Suşçenko'nun da olduğu kişilere ödül verildi. Aynı etkinlikte FETÖ'cü Gökhan Demir, Gazetecilik Konfederasyonu tarafından "Ulusal Saygı Nişanı" ödülüyle taltif edildi. Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Dünya Ukraynalılığı Bölüm Başkanı Volodimir Serhiyçuk törende yaptığı konuşmada "Demir'in Türklere benzediğini ancak bir 'Ukraynalı' olduğunu" söyledi.* Syaivo (Işık) Uluslararası Kültür Merkezi'nin yöneticisi FETÖ'cü Gökhan Demir'e "Ulusal Saygı Nişanı".Syaivo, devlet kurumlarıyla yaptıkları etkinliklerle de öne çıkıyor. Örneğin Syaivo, Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform ile birlikte 27 Ocak 2021'de "Ukrayna ÖzgürÜniversitesi'nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü" etkinliği düzenleniyor. Ancak bunlardan bir tanesi var ki FETÖ kurumlarının nasıl işlediğinin göstergesi niteliğinde.Kiev Belediyesi Şehir Aile Merkezi "Aile Evi" inisiyatifiyle gerçekleşen çevrimiçi 'yuvarlak masa' toplantısına, çeşitli NGO'ların dışında ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) temsilcisi Hafza Girdap katılıyor. Türkiye karşıtı faaliyetler yapan AST isimli NGO'da çalışan Hafsa Girdap hakkında FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer aldığı suçlamasıyla yakalama kararı bulunuyor. Ayrıca yapılan soruşturmalarda Girdap'ın, Mart 2021'de New York'ta "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) ilanları sergilenmesinin de arkasında olduğu ortaya çıkmıştı. ABD'deki FETÖ yapılanmasının elebaşlarından Mehmet Kılıç da Syaivo etkinliklerini sosyal medya üzerinden takip ederek New York'tan selamlar yolluyor.* Avrupa Parlamentosu üyesi Rebecca Harms, 15 Haziran 2018'de FETÖ'nün Uluslararası Meridyen Okulları ziyaret etti.Zelenskiy'in yanında boy gösteren Cihan Haber Ajansı'nın eski Ukrayna muhabiri kaçak FETÖ'cü Yunus Erdoğdu, ukraynahaber.com sitesinin kurucusu. 2013'te işlemeye başlayaninternet sitesi hala aktif. "Gülen ya da Hizmet Hareketi" diye andıkları FETÖ'yü aklayan ve Türkiye'yi suçlayan çok sayıda haber internet sitesinde yer alıyor. Site o kadar pervasız ki 15 Temmuz'un hemen ardından Fethullah Gülen'le yapılan bir röportaj dahi yayınlanmış!Yunus Erdoğdu, sitenin Youtube sayfasında Kiev meydanından canlı yayınlar yapıyor. Ayrıca Syaivo başta olmak üzere FETÖ'nün diğer tüm faaliyetlerine düzenli olarak katılıyor. Ukrayna kriziyle ilgili yine FETÖ'cülere ait olan Tr724 Youtube kanalının programında 16 yıldır Ukrayna'da olduğunu söylüyor. Ayrıca FETÖ'nün medya ayağının önemli ismi Erkam Tufan'ın programına katılarak Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendiriyor.Ukraynahaber.com'da Uluslararası Meridyen Okulu ve Syaivo (Işık) Uluslararası Kültür Kurumu'yla ilgili çok sayıda haber yer alıyor. Bu karşılıklı referanslar, Ukrayna'da eğitim-kültürmedya üçgeninde işleyen FETÖ şebekesinin birbiriyle bağlantısını ortaya koyuyor.