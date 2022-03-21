Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğu söylüyor.Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.'Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.Putin, Başkan olmadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad'da KGB'de görev yaptı.Olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte öne çıkan İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim şunlar:Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.