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Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 26'ncı gününe girdi. Rusya ilerleyişini yavaşlatırken, iki ülkenin diplomatları masada çıkış yolu arıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna istihbaratından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rus elitlerinin Devlet Başkanı Putin'i zehirlemeyi planladığı öne sürüldü. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 ismi açıkladı.

Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Ekleme: 21.03.2022 - 10:37 Güncelleme: 21.03.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğu söylüyor.

Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.'

Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.

Putin, Başkan olmadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad'da KGB'de görev yaptı.

PUTİN'İN YERİNE KİM GELECEK?

Olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte öne çıkan İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim şunlar:

Mihail Mişustin

Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.

Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Sergei Sobyanin

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

Sergey Şoygu

Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Nikolay Patruşev

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.

Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.
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