  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı

Ukrayna’nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.

Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Ekleme: 21.03.2022 - 11:02 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Ukrayna'nın topraklarında Rusya'ya karşı direnişi devam ediyor.

26. gününe giren savaşta Rus ordusu kritik ve stratejik noktaları ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor.

Bu noktalardan biri de nükleer tesisler.

Rusya'nın nükleer santrallere müdahalesi ise ikinci bir Çernobil vakasını doğurabileceği düşüncesiyle tedirginliğe yol açıyor.

Nükleer tesis sızıntısı kaygısı yaşanırken ülkedeki bir kimyasal tesiste sızıntı yaşandı.

Ukrayna'nın Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

AMONYAK SIZINTISI TESPİT EDİLDİ
Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30'da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?
Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasının görülmesine başlandı
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Geziciler için karar günü! 16 sanıklı Gezi Parkı davasında son savunmalar alınacak...
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!