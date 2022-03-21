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Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi

İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleri sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bir anda fenomen haline gelen İlker Reis, yeni bir Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
Ekleme: 21.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
38 senedir balıkçılık yapan ve balıkçılık maceralarını İlker Reis isimli Youtube kanalından paylaşan İlker Özdemir, açıldığı denizde olta balıkçılığı yaparken yine Yunan Sahil Güvenliği ile karşılaştı.

YUNAN TACİZİNİ KAMERASIYLA KAYDETTİ

Yunan Sahil Güvenliği'ni gördüğü an yaşananları tüm Türkiye'yi duyurmak için o anları kayıt altına alan Özdemir'in paylaştığı görüntülerde Yunan Sahil Güvenliği'nin Özdemir'in bulunduğu teknenin çok yakınından geçerek taciz ettiği görüldü.

TEPKİ GÖSTERDİ: BU NASIL CÜRET...

Yunan Sahil Güvenliği'ne tepki gösteren Özdemir,"Zarar vermek için ne kadar yakından geçiyor, görüyorsunuz. Çalışmamızı, sistemimizi bozmaya çalışıyorlar ama hiçbir şey yapamazlar. Ancak bu kadar. Çünkü, yaptıkları bizi hiçbir zaman hiçbir şartta korkutmayacaktır. Böyle gitmek zorundalar. Kameradan korkuyorlar. Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar. İfşa olmak istemiyorlar. Kendi rezillikleri, kendi terbiyesizlikleri ve kendi yaptıkları zorbalıkların karşıtı böyle olmalı. Bizler korkmayacağız. Balıkçımızı vurdular İzmir'de. Eğer Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı devletimiz belki olayı daha da detaylı araştırırdı. Belki de araştırıyordur ben bilemiyorum. Ama bunlar nasıl cüret gösterip vuruyorlar anlamış değilim. Ama elbet bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bizim gibiler olduğu sürece mutlaka ödeyecekler." diye konuştu.

Videonun sonunda kamerayı tutan Orhan isimli balıkçının "Geldikleri gibi gidiyorlar" dediği duyuluyor.

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