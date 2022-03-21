Putin’e yıkıcı darbe beklemediği yerden geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 26. gününde savaş sürerken, savaş alanlarından Moskova'yı üzecek haberler gelmeye devam ediyor.Dün cephedeki en önemli savaş komutanlarından ikisini daha kaybeden Rusya'ya bir şok darbe de beklemediği yerden geldi.Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana Belarus demiryolu işçilerinin yardımıyla Putin'in savaş planlarına yıkıcı bir darbe vurdu.İngiliz The Express gazetesinin haberine göre; Belarus demiryolu işçileri, Ukrayna'ya giden ana demiryolları hatlarında “En büyük sabotaj eylemini” gerçekleştirerek Rusların trenle ikmal yapmasını imkansız hale getirdi.Demiryoluna düzenlenen sabotaj, Rus birliklerinin temel ihtiyaçları olan erzakın gitmesini engellerken, Rus askerlerinin de moralinin düşmesine yol açtı.Demiryoluna düzenlenen bu sabotaj aynı zamanda işgalin başlamasından bu yana birliklerinin ve askeri teçhizatının çoğunu Belarus üzerinden Ukrayna'ya taşıyan Rusya için de büyük bir darbe oldu.Savaşta Rusya'nın yanında yer alan ve destek veren Belarus, Avrupa kıtasında Rus askerlerini topraklarını barındıran ülke olarak tanınıyor.Sabotajı doğrulayan Ukrayna Demiryolları Başkanı Oleksandr Kamyshin şunları söyledi:"Son zamanlarda Belarus demiryolu işçilerine ceza emirlerini yerine getirmemeleri ve Rus askeri güçlerini Ukrayna yönünde taşımamaları için çağrıda bulundum. Şu anda Ukrayna ile Beyaz Rusya arasında demiryolu bağlantısı olmadığını söyleyebilirim. Belaruslular arasında ve özellikle demiryolu işçileri arasında hâlâ dürüst insanlar olduğuna inanıyorum. Onlara ihanet etmek istemiyorum. Ayrıntıları tartışamam, ancak Belarus demiryolu işçilerine yaptıklarından dolayı minnettarım."Sabotaj, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych'in Beyaz Rusya ve Kırım'daki sivilleri Rusya'ya karşı bir “demiryolu savaşı” yürütmeye çağırmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti.Bir video mesajında Arestovych, “Güneyde topyekün bir demiryolu savaşı yürütmek, en verimli tedarik yolu olan düşmanın demiryolu ikmal hatlarını kırmak, durumu lehimize kökten değiştirebilir" dediSürgündeki Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka da attığı tweette sabotajı gerçekleştiren Belarus demiryolu işçilerini överek, “Kahramanlar!” dedi."Belarus demiryolu işçileri, Rus ekipmanlarına sahip trenlerin Ukrayna'ya transfer edilememesi için Ukrayna ile demiryolu bağlantısını bozdu” diyen Viacorka, "Az önce Belarus demiryolu işçilerinden onay aldık. Bu doğru. Ne yazık ki, daha fazla ayrıntı açıklanamıyor” ifadelerini kullandı.Bir başka Beyaz Rusya muhalifi ve eski politikacı Pavel Latushka ise attığı tweette, "Şu anda #Belarus'ta aktif bir demiryolu direnişi var. 26 Şubat'tan 17 Mart'a kadar, alarm, merkezileştirme ve engelleme sistemleri devre dışı bırakıldı. Birçok koruyucu röle imha edildi ve Belaruslu aktivistler tarafından transformatörler söküldü. Belaruslar,Ukraynalıları mümkün olan her şekilde destekliyor" dedi.Öte yandan Putin'in tüm Muhafız alayının Ukraynalı savaşçılar tarafından ortadan kaldırıldığı iddia edildikten sonra dün de yıkıcı bir gelişme yaşandı.Yerel haberlere göre, Putin'in altıncı en iyi generallerinden biri olan 331. Muhafız Hava İndirme Alayı komatanı Albay Sergey Sukharev'in de 17 Mart'ta Kiev yakınlarında çıkan şiddetli savaşta öldürüldüğü doğrulandı.Raporlar, Rus 33. Alay, 98. Muhafız Hava İndirme Tümeni'nin bir parçası ve 200'den fazla zırhlı savaş aracıyla birlikte yaklaşık 2000 askere sahipti.Sadece bir ağır yaralı Rus askerinin savaştan sağ kurtulduğuna inanılıyor.Buna ek olarak, Ukrayna kuvvetleri son birkaç gün içinde yoğun çatışmaların yaşandığı 100 kadar savaş esiri aldı.Johns Hopkins Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Mykola Vorobiov ise şunları yazdı: "Dün gece Rus birlikleri başkent Kiev'den 60-70 km geriye atıldı. 331 hava indirme tugayında sadece bir asker kaldı."331. Muhafız Hava İndirme Alayı, Rusya'nın seçkin birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.Alay hem Çeçen savaşında savaştı hem de bazı üyeleri 2014-2015 yılları arasında Donbas ihtilafına doğrudan katıldı.331'inci ordu, Rusya'nın Kotroma kasabasında bulunuyor ve Albay Sergey Sukharev tarafından yönetiliyordu.Ölümü, Rus bölgesel devlet televizyonu GTRK Kostroma tarafından doğrulandı.331'inci ve Albay Sukharev, Ağustos 2014'te Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna kuvvetleri arasında çatışma çıktığında doğu Ukrayna'daki Ilovaisk Savaşı'nda yer aldı.Siyasi analist Ariana Gic de, Albay Sukharev hakkında şunları söyledi:"Ne zaman biri Rusya ile anlaşmalardan bahsetse, 2014 Ilovaisk katliamını düşünüyorum. Ukrayna birliklerinin, Ukrayna topraklarındaki Rusların kuşatmadan geri çekilmesine izin verdikten sonra, Rus ordusu kaçarken Ukraynalılara fıçıdaki balık gibi ateş etti."