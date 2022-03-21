Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, sıcak çatışmaların yanı sıra ekonomik savaş da yaşanıyor. Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından Batılı ülkeler tarafından küresel ekonomiden izole edilen Rusya'ya yönelik yaptırımların kapsamı da giderek genişliyor. ABD ve AB'nin yaptırımları, petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.Savaşın başlamasının ardından yaptığı açıklamalarla Batılı ülkeleri yıllardır Rusya'yı tehdit etmekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puin'den, yaptırım kararlarına da tepki geldi.Daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya yönelik başlatılan operasyonun ABD ve NATO'nun Rusya'nın bütünlüğünü ve güvenliğini uzun yıllardır tehdit eden adımlarının neden olduğunu vurgulayan Putin, yaptırım kararlarını sert sözlerle eleştirdi.Rusya'ya "ağır bedeller" ödetmek isteyen Batılı ülkelere ateş püsküren Putin, yaptığı resmi açıklamada yaptırım kararlarının ABD'nin Rusya'yı kontrol altına alma planının bir parçası olduğunu vurguladı.Batılı ülkelerin, Rusya Merkez Bankası rezevlerini dondurmasının hırsızlık olduğunu söyleyen Putin, bu kararların ciddi sonuçları olduğunu vurguladı.Putin açıklamasında, "Rusya Merkez Bankası'nın bazı döviz rezervlerinin gayri meşru olarak dondurulması, birinci sınıf varlıkların güvenilirliğinin sona erdiğini gösteriyor. Gerçek şu ki, ABD ve AB, Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Artık herkes finansal rezervlerin basitçe çalınabileceğini biliyor. Ve yakın gelecekte birçok ülke –ve eminim ki böyle olacak – senet ve dijital varlıklarını gerçek hammadde, toprak, gıda, altın ve diğer gerçek varlık rezervlerine dönüştürmeye başlayabilir ve bu da yalnızca daha fazla kıtlıkla sonuçlanacaktır. Rus şirketlerinin ve şahıslarının yabancı varlıklarına ve hesaplarına el konulmasının da yerli işletmeler için kendi ülkesine yatırım yapmak kadar güvenilir bir şey olmadığına dair bir ders olduğunu da ekleyeyim. Şahsen bunu defalarca söyledim." ifadelerini kullandı.Putin, "Burada belirtmek istediğim şey şu: Ne olursa olsun bize yeni bir yaptırım ve kısıtlama paketi uygulanacağını açıkça anlamalıyız. Bunu vurgulamak istiyorum. Batı için, Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyon sadece bize daha fazla yaptırım uygulamak için bir bahane. Nitekim bu sefer amaçlarına odaklanmış durumdalar.Yinelemek gerekirse, bunlar sadece bahane. Ekonomik izolasyon, abluka altına almak da dahil olmak üzere Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikası, önceden tasarlanmış, uzun vadeli bir stratejidir. Batılı liderler artık yaptırımların bireylere veya şirketlere yönelik olmadığı gerçeğini gizlemiyor. Amaçları, tüm ekonomimize, sosyal ve kültürel alanımıza, her aileye ve her Rus vatandaşına bir darbe indirmektir." Sözleriyle bir kez daha Batı'nın Rusya'yı tehdit etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.