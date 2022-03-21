PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucundadokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yaptığı bireysel başvuruyu yarın görüşerek karara bağlayacak.Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ilefotoğrafları ortaya çıkmıştı.Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMMGenel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudabulundu. Sabah'ta yer alan haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Semra Güzel'in yaptığıbaşvuruyu gündemine aldı ve yarın Genel Kurul da görüşülüp karara bağlanacak.