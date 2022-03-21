PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in yaptığı bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından yarın karara bağlanacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda
dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yaptığı bireysel başvuruyu yarın görüşerek karara bağlayacak.
TERÖRİST VOLKAN BORA İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile
fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.
O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMM
Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.
AYM'YE BAŞVURDU
Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda
bulundu. Sabah'ta yer alan haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Semra Güzel'in yaptığı
başvuruyu gündemine aldı ve yarın Genel Kurul da görüşülüp karara bağlanacak.