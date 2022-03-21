Mutfağına füze düştü! Ukraynalı imha ekipleri çıkarmak için 'salladı'

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de evine füze düşen şanssız ev sahibi, mülke çarptığında hasar gören tek şeyin tavanının ve mutfak tezgahının olduğunu öğrenince biraz olsun rahatladı.Görüntülerde bomba imha ekibinin birkaç üyesi, mutfak dolabına saplanmış Rus mühimmatını gerekli önlemleri pek de almadan incelemeye başlarken görülüyor. Son derece rahat oldukları gözlemlenen ekip üyeleri daha sonra roketi saplandığı yerden çıkartmak için iyice sallıyor.Harkiv'deki sivil alanlara isabet etmiş ancak patlamamış roketleri ilk kez görülmüyor, geçen ay da bir yaya geçidinin ortasında füze görülmüştü.TikTok'taki bazı kullanıcılar, bu gerçeküstü duruma mizahi yorumlar yaptı. Bir kullanıcı "Bulaşıkları yıkadığınızda size daha fazlasını veriyorlar" dedi. Bir başkası "Bir Azak savaşçısı lavabonun altına oturtuldu" derken, bir diğeri ise "Tavan inanılmaz sağlam, bir şey söylemek istemiyorum ama bu oldukça sıra dışı" dedi.Harkiv'de savaşın başlamasından bu yana ilk kez 450'den fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Ruslar şehre çok sayıda hava saldırısı düzenliyor ve topçu ateşi ile saldırıyor. Apartman blokları, okullar, ibadethaneler ve dükkanlar da dahil olmak üzere sivil binaların hepsi benzer veya daha kötü kaderlere maruz kaldı.Rusya gece yarısına doğru Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir alışveriş merkezini yerle bir etti. Ukraynalı yetkililer, alışveriş merkezi çevresini cehenneme çeviren saldırıda can kaybının sekize çıktığını duyurdu. Podilskyi ilçesindeki alışveriş merkezinin füze ile vurulduğu bildirildi. Uluslararası haber ajansları, saldırının yol açtığı dehşeti ortaya koyan çarpıcı fotoğraflar servis ediyor.