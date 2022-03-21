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Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu uyarı!

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yeni haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan son rapore göre, 21 Mart Pazartesi günü 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son dakika hava durumu açıklamasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte hava durumuna dair detaylar...

Ekleme: 21.03.2022 - 00:32 Güncelleme: 21.03.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 6°C
Çok bulutlu

VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu

SİİRT -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklık İstanbul'da 10 dereceye kadar çıkacak. Önemli bir yağış da yok. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar bahar değerlerine yaklaşacak. Baharı hissedeceğiz. Mart ayı son günlerinde 15 dereceyi de geçer. Nisan başıyla birlikte bahar geldi diyebiliriz. Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli.” dedi. Prof. Dr. Şen İstanbul'daki karla ilgili, “Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı” şeklinde açıklama yaptı.

10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 10 il için uyarı verildi. O iller şöyle; Ağrı, Bingöl, Çanakkale, İzmir, Tunceli, Balıkesir, Bitlis, Hakkari, Muş, Van.
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