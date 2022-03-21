Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE 2°C, 8°CÇok bulutlu, hafif yağmurluİSTANBUL 2°C, 7°CÇok bulutlu, hafif yağmurluKIRKLARELİ -1°C, 7°CÇok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ 0°C, 7°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR -6°C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluMANİSA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA 2°C, 15°CParçalı bulutluANTALYA 5°C, 15°CParçalı bulutluHATAY 1°C, 12°CParçalı bulutluISPARTA -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlıKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU -7°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE -3°C, 5°CÇok bulutlu, kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 2°CÇok bulutlu, kar yağışlıZONGULDAK -2°C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 2°C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT -2°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -9°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS -8°C, -3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA -5°C, 6°CÇok bulutluVAN -7°C, 2°CÇok bulutlu, kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR -6°C, 8°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -2°C, 8°CParçalı bulutluSİİRT -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıŞANLIURFA 0°C, 9°CParçalı bulutluİSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASICNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklık İstanbul'da 10 dereceye kadar çıkacak. Önemli bir yağış da yok. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar bahar değerlerine yaklaşacak. Baharı hissedeceğiz. Mart ayı son günlerinde 15 dereceyi de geçer. Nisan başıyla birlikte bahar geldi diyebiliriz. Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli.” dedi. Prof. Dr. Şen İstanbul'daki karla ilgili, “Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı” şeklinde açıklama yaptı.10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARIMeteoroloji tarafından 10 il için uyarı verildi. O iller şöyle; Ağrı, Bingöl, Çanakkale, İzmir, Tunceli, Balıkesir, Bitlis, Hakkari, Muş, Van.