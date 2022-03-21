Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu uyarı!
Son dakika haberine göre, Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yeni haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan son rapore göre, 21 Mart Pazartesi günü 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son dakika hava durumu açıklamasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte hava durumuna dair detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL 2°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 0°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -3°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
ZONGULDAK -2°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -8°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 6°C
Çok bulutlu
VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklık İstanbul'da 10 dereceye kadar çıkacak. Önemli bir yağış da yok. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar bahar değerlerine yaklaşacak. Baharı hissedeceğiz. Mart ayı son günlerinde 15 dereceyi de geçer. Nisan başıyla birlikte bahar geldi diyebiliriz. Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli.” dedi. Prof. Dr. Şen İstanbul'daki karla ilgili, “Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı” şeklinde açıklama yaptı.
10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından 10 il için uyarı verildi. O iller şöyle; Ağrı, Bingöl, Çanakkale, İzmir, Tunceli, Balıkesir, Bitlis, Hakkari, Muş, Van.