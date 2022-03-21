Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Mart ayı biterken, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da bir hafta arayla iki kez kar yağışının ardından yağmur ve soğuk hava kendini hissettirecek.İstanbul'da kar son bulsa da yurdun birçok bölgesinde kışın etkisi devam ediyor.Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.ARDAHANArdahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, 'Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime ara verdik.' dedi.AĞRIAğrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.ARTVİNArtvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.AMASYAAmasya'da da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.BOLUBolu'da da kar yağışı nedeniyle 21 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde 21 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.DÜZCEDüzce'de, kar yağışı nedeniyle 21 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi.Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılmasına karar verildi.ERZURUMErzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi.Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar 21 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edildi.Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Ayrıca Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim bugün tatil edildi.GÜMÜŞHANEGümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Mart 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.GİRESUNGiresun'da da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının bugün tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.Kars'ta da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 21 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.SAMSUNSamsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 16 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.SİİRTSiirt'in Pervari ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.SİNOPSinop'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.Sinop'un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.KASTAMONUKastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.KÜTAHYAKütahya'nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi günü, 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.IĞDIRIğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde 21 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda bugün eğitim yapılmayacağı belirtildi.ORDUOrdu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 21 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.RİZERize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.TOKATTokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.Öte yandan Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.BARTINBartın'ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.