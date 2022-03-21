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İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanakların ardından İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, uyarılarda bulundu. Beş beş barajın taşmak üzere olduğunu belirten Mermutlu, vatandaşlara dere yataklarında bulunmamaları çağrısı yaptı. Mermutlu "Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Ekleme: 21.03.2022 - 11:11 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı.

İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 87,53 seviyesine çıkarken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajları taşma noktasına geldi.

Barajların taşması durumunda ise risk altında olan dereler de açıklandı. Ömerli Barajı taştığında Riva Deresi, Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi, Alibeyköy Barajı taştığında Alibeyköy Deresi, Elmalı Barajı ise Göksu Deresi üzerinde risk oluşturuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Terkos Barajı'ndan anlattı. Mermutlu, vatandaşları uyararak dere yataklarında bulunmamaları gerektiğini vurguladı.


"TERKOS BARAJI 90 SANTİM DAHA DOLARSA TAŞACAK"

Barajlardaki doluluk oranı nedeniyle "Bu yıl bir su sıkıntımız yok " diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.

Terkos Barajı'nın 90 santim daha dolması halinde taşacağını söyleyen Mermutlu şunları söyledi:

"Taştığı zaman herhangi bir taşkın riski yok. Çünkü burası Karadeniz'e açılıyor. Terkos Barajı Ömerli Barajı'ndan sonra ikinci büyük su kaynağımız ama Avrupa yakasının en büyük kaynağı. Buraya suyu kendi havzasının dışında bir de Istrancalar'daki 5 barajdan su takviye ediyoruz. Burayı bir geçiş olarak kullanıyoruz. Buradan da Terkos-İkitelli ve Terkos-Kağıthane hattıyla arıtma tesislerimize su iletiyoruz. Orada arıtıldıktan sonra da suyu şehre veriyoruz."


"BARAJLARIMIZIN TAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kar yağışı nedeniyle gelecek hafta barajların büyük kısmının taşacağını belirten Mermutlu, "Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.


BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Mermutlu, barajların son doluluk oranlarına ilişkin verileri de açıklayarak, "Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor. Papuçdere Barajı yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı, burası da taşacak. Ömerli Barajı'nda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Şu an bulunduğumuz Terkos Barajı'nda da yüzde 82 oranında bir doluluğa sahibiz. Büyükçekmece Barajı yüzde 86 oranında dolu. Alibeyköy Barajı ise yüzde 80 doluluğa sahibiz" diye konuştu.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?


İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor

TAŞMAK ÜZERE OLAN DERELER

Barajların taşması durumunda risk altında olan dereleri açıklayan Mermutlu, "Ömerli Barajı'nın taşması halinde Riva Deresi üzerinde risk oluşabiliyor. Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi üzerinde, Alibeyköy Barajı taşarsa Alibeyköy Deresi üzerinde Elmalı Barajı'nın ise Göksu Deresi üzerinde risk var. Taşma dediğimiz, dere yatağında su yokken baraj dolduktan sonra bir anda dere içerisinde bir su yükü oluşması. Bu suyu rezerv hacmimiz dolduğu için bir yere aktarmamız söz konusu değil. Sadece dere yatağında birikintiler varsa temizleyip suyun yolunu açıyoruz. Bu uyarıları 3-5 yılda bir yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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