İngiltere'de dahiyane buluş: Görünmezlik kalkanı gerçek oldu

Londra merkezli girişim, 'Invisibility Shield Co' Işığı yeniden yönlendirmek için özel bir lens dizisi kullanıyor ve arkasında saklanan nesneleri veya insanları 'görünmez' hale getiriyor.Görünmezlik kalkanı, arkasında saklanan nesneden veya kişiden yansıyan ışığın çoğunu gözlemciden uzağa yönlendirmek için özel bir lens dizisi kullanıyor.Kalkanın arkasına giren ışık bir odak noktasına kırılıyor ve ardından yanlara doğru yayılıyor.Merceğin dış yüzeyi, gelen ışık ışınının açısına göre yeterince sığ bir açıya ulaştığında, ışık kırılma yerine içeriden yansıtılıyor.Işık daha sonra her iki taraftaki merceklerle etkileşime girebileceği merceğin çevresinde ve dışında yayılıyor, yansıtılıyor ve kırılıyor.Bu lensler dikey olarak yönlendirildiği için, ayakta duran çömelmiş nesne tarafından yansıtılan dikey olarak yönlendirilmiş ışık şeridi, kalkanın arkasından geçerken yatay olarak yayıldığında hızla çok dağınık hale geliyor.