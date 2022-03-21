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İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesi Elon Musk'ın Starlink uyduları ve Selçuk Bayraktar'ın İHA/SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde İHA ve SİHA'ların Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığına vurgu yapıldı.

Ekleme: 21.03.2022 - 11:53 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi
Rusya ve Ukrayna'ya karşı tarafsızlığını sürdüren Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor. Savaştan önce Ukrayna'ya çok sayıda drone (İHA ve SİHA) satılmasının ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Kiev güçleri, Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

AEUROROZVİDKA TÜRK DRONE'LARINI DA KULLANIYOR
İngiliz medyası ise Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Telegraph gazetesi, Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı İHA/SİHA'nın da olduğu farklı Drone'larla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

MUSK'IN UYDULARIYLA HABERLEŞİYORLAR
Gazete, bu Drone'ların merkez üs ile milyarder Elon Musk'ın uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası, Starlink'in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

'DRONE'LAR İSTİHBARAT SAĞLIYOR'
24 Şubat'tan beri Aerorozvidka'nın Rus Drone'larına ve Rusya'nın tanklarına saldırdığını yazan Telegraph, 'Sahada kullanılan dronlar, yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink'i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. Drone'lar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar' yorumunu yaptı.

MUSK, PUTIN'İ DÜELLOYA DAVET ETMİŞTİ
Savaş dolayısıyla Ukrayna'da internet ve elektrik kesintilerinin çok yaygın olduğuna dikkat çekilirken, Putin ile birebir dövüşme teklifinde bulunarak gündem olan Elon Musk'ın Starlink uydularının bu noktada kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Musk, bu hafta başında Putin'i düelloya davet etmiş bu olay tüm dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.
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