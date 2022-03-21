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Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

90 Day Fiance adlı televizyon programına katıldıktan sonra bir anda popüler olan OnlyFans modeli Stephanie Matto, abonelerinin isteği üzerine gazını kavanozlara koyarak sattığını itiraf etmişti. Gelen yoğun taleplere yetişmek isterken hastanelik olan model emekliğe ayrıldığını açıkladı. Yeni mesleğinde ise bir akademi kurarak gazını satmak isteyenlere öğretmenlik yapacağını duyurdu.

Ekleme: 21.03.2022 - 11:02 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
Gazını kavanozlara koyarak kendi ürettiği özel paketleme tekniği sayesinde hayranlarına sattığını itiraf ederek dikkatleri üzerine çeken OnlyFans modeli Matto, takipçilerinin de aynı şeyi yapabilmesine yardımcı olmak için yaratıcılar akademisi kurduğunu açıkladı.

EMEKLİ OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Stephanie Matto, bekarların aşkı bulmak için yeni bir partnerle 90 gün geçirdikleri bir yarışma olan 90 Day Fiance'da göründüğünde ün kazandı. Programda ünlendikten sonra kendisine ait bir OnlyFans hesabı oluşturan Matto, hayranlarının istekleri doğrultusunda gazını çıkartarak kavanozlara koyduğunu açıklamıştı. Kendisinin ürettiği işi sayesinde aylık 147 bin sterlin (2 milyon 869 bin TL) kazandığını itiraf eden Matto, gazının kokusunu değiştirmek için yaptığı özel diyete nedeniyle hastanelik olmuştu. Kalp krizine benzeyen semptomlar göstererek hastaneye kaldırılan model, kariyerinden emekli olmak zorunda kalmıştı.


“TİCARİ AMAÇ GÜTMÜYORUM”


Emekliye ayrıldıktan sonra hayranlarına fenomenlik konusunda eğitim verdiği bir platform kurduğunu açıklayan Matto, “Ticari sırları paylaşmayı umursamıyorum. Bilgiyi paylaşmayı seviyorum. Ticari amaç gütmüyorum. Sadece kişilerin yaratıcılıkları söz konusu olduğunda onlara yardımcı olmak istiyorum” dedi.
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