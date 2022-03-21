Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı

Fransız basını, Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken, İHA'lara övgüde bulunmayı ihmal etmedi.'Halihazırda bir düzine ülkede satılan Türk askeri sanayisinin mücevherleri, 2019 yılında Ankara ile imzalanan ilk sözleşmenin ardından Ukrayna ordusunun hizmetine girdi.''Ukrayna radyolarında alışılmadık bir şarkı çalmaya başladı. “İşgalciler Ukrayna'da bize geldi ama cephanelikleri çöktü. Bayraktar! Bayraktar!”. Heyecanlı bir erkek korosu, Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk İHA'larını yüceltiyor. Vladimir Putin tarafından 24 Şubat'ta başlatılan saldırının başlamasından bu yana, Türk yapımı İHA'lar sosyal ağlarda paylaşılan videolara göre Rus zırhlı araçları, füze sistemleri ve kamyonları dahil olmak üzere birçok aracı imha etti.