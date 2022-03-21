FETÖ kaosunun maşası doktor sendikaları! Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'ın skandal sözleri sahnelenen kirli oyunu gözler önüne serdi

Son günlerde FETÖ, doktorları kışkırtarak sağlıkta toplumun sinir uçları ile oynayarak ve hükümete karşı kışkırtarak yeni bir kaos planını devreye sokmak istiyor. Son olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ’cüler tarafından linç edildi.Yaşanan bu son olay doktorlar üzerinden kurgulanmak istenen FETÖ kumpasını gözler önüne serdi. FETÖ'nün yeni girişiminin en önemli ayaklarından bir tanesi sendikalar.. İşte sendikalardaki FETÖ izi ve sağlık üzerinden kurgulanan kumpas...

Türkiye günlerdir Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı olayını

konuştu.



14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından linç edildi. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları uzman çavuşun herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığını gösterirken Akdağlı görevine iade edildi. Ancak ortaya çıkan bulgular, FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi.



KUMPASIN EN ÖNEMLİ AYAĞI SENDİKALAR



FETÖ'nün yeni girişiminin en önemli ayaklarından bir tanesi sendikalar. Doktorların haklarını savunuyor gibi görünen sendikaların özellikle FETÖ'nün cirit attığı platformlar olduğu

biliniyor.



YENİ DOKTOR SENDİKALARI KAOSUN NERESİNDE?



Doktorlara yönelik zam ve emeklilik kanun düzenlemesi Aralık ayında geri çekilince sağlıkta sendikalaşmaya dönük bir hareketlilik yaşandı. HEKİMSEN dışında yeni sendikalar kuruldu. Doktorların haklarını savunuyor gibi görünen sendikaların özellikle FETÖ'nün cirit attığı platformlar olduğu bildirildi. Yeni kurulan sendikalar ise Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen.



HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER



Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik

olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. 'Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar' gibi

sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veren Kurban şöyle konuşuyor:



'Biz adeta bir kar tanesi gibiydik şimdi böyle çığ gibi oldu. Emin olun ben Adrasan'da anlaştığımız bir yer vardı, oranın sahibi beni aradı rahatsızmış. Hocam

hastaneye gittim kapalı diyor. Hastanede uzmanlar hizmet vermiyor diyor. Adrasan'da iki yer var. Hem Adrasan hem Kemer o bölgede iki hastane var ikisi de

kapalı. Tunceli'ye kadar kapalı. Van Ağrı'ya kadar kapalı. Çok fazla hastane kapalı. Ben 40 bin diye tahmin etmiştim ama oran çok daha fazla. Çok büyük oranda bir

katılım var buna. Hastalar şimdi zırlıyor şimdi hiç meraklanmayın. 3. gün kıyameti koparacaklar. Velhasıl hiç problem değil. Zaten bizim sayımız arttıkça etkimiz

artacak. Yakında sayımız arttığı için bizi mütemadiyen çağırıyorlar. Psikolojik olarak olayı bir değerlendirin. Yani biz böyle eylem yaptığımız için hemen bize

böyle bütün taleplerimiz pata küte verilse ne olur biz şantaj yapar gibi eylem yaparız değil mi? Bu tür birşeyden korkuyorlar. Onların verdiği tepkiyi şu an

izlemekteyiz. Bunlar tepki vermez. Verirlerse hata edeceklerini bilirler. Ama ciddi bir hazırlık yapıyorlar ve yapacaklar. Ben size demiştim, programlarda da

demiştim.



'GEREĞİNİ DE YAPACAĞIZ ENDİŞELENMEYİN'



Her yerde dedim arkadaşlar 14 Mart'a bir şey yetişmez dedim. Bakanlıklar birbirleriyle anlaşamıyorlar. O bir şey diyor diğeri bir şey diyor. Toplantı yapamamışlar nerede bir şey

yetiştirecekler. Mümkün değil. Mesela Maliye Bakanının önerdiği bildirilmiş Sağlık Bakanlığı da boşuna verme diyor bu kabul edilmez diyor. Hekimler tarafından kabul edilmez diyor.

Şimdi bunun kavgası oluyor. Başdanışman bir yandan onları koordine etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanının emrini onlara iletiyor falan filan da. Şu anda hiçbir şey yapılamamış

durumda. Yapılamaz bu kadar süre içinde. Bütün sorunlar bizi bekliyor zaten yapılamaz. Sanki her şey bizim kurulmamızı ve çözmemizi bekliyormuş gibi. Gereğini de yapacağız endişelenmeyin. Ama şu anda bunların 14 Mart'a yetişmesi mümkün değildi. Bunları lütfen anlayın, yetişemezdi bir kere pratik olarak mümkün değil.



'YAKINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK'



Ayrıca bir iki ay içinde çok anlamlı düzeyde şeyler değişecek. Bizim aleyhimize değişsin diye zaten ağırlığımızı koyacağız meraklanmayın. Akabinde de bu iş çok

ciddi. Bizim rızamız olmadan bir kanun bile çıkarılamayacak bizim hakkımızda. Lütfen bundan da emin olun. Kıyameti koparırız. Sayımız da gün geçtikçe artıyor.

Kuruluşu aşamasında 20 bine ulaştı sayımız. Diğer sendikalar için kimseye söz veremem kusura bakmayın. Biz kendi sendikamız için söz veririz. 21 bini

doldurduk şu an çok anlamlı bir rakam. Başvuru tabi. Bunlar bir de onaylanınca 3. sendikasız o zaman masada oturacak sendikayız. Bakın bir kere sevinecek

birşeyimiz daha var, masada da kıyameti koparabiliriz. Yani gereken herşeyi yapacağız lütfen endişelenmeyin. Şu an siz dinlenin tatiliniz yapın kafanızı

dinleyin. Ailenizle gezin gidin yemek yiyin. Hiçbir şeyi takmayın . Yani siz şu an tatildesiniz öyle varsayın.'



HEKİM-SEN'DEKİ FETÖ İZİ



8 Ağustos 2018 tarihinde HEKİMSEN (Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası) adıyla kurulan yapı Hekim-Sen (Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma

Platformu) olarak güncellendi. Merkezi Kocaeli'nde. Sendikal faaliyetlere son dönemde başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının kaybolan saygınlığını geri kazandırma' gerekçesiyle girdi. Kurucu (7) üyeden sadece *brahim Taka'nın FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma' suçundan adli kaydının olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgütü mensubu 3 şahsın ifadesinde adının geçtiği, kız kardeşi Ümeyye Taka Aydın'ın cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine maddi yardımda bulunduğu belirlendi.



Bu arada Hekim-Sen genel Başlanı Adil Kurban'ın Youtube'da Risale Akademisi hesabına konuk olarak, 'Risale-i Nur'un Mili Eğitim Bakanlığı“ müfredatına girmesi gerektiğini' söyledi.



HEKİMBİRLİK SEN VE TABİP-SEN'DE DE CİRİT ATIYORLAR



Hekim Birlik Sen (Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16 Aralık 2021 tarihli onayı ile 28 Aralık 2021'de kuruldu.

Merkezi İzmir'de. Kuruluş amacının TTB (Türk Tabipler Birliği)'nin sendikal yapıdan bağımsız meslek örgütü olması nedeniyle, yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde hekimlerin hak menfaatlerini koruyamaması olduğu, kurucu 7 üyeden sadece 1'inin 'eski eşinin' Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde PKK/KCK terör örgütü sempatizanı öğrenciler tarafından 26.11.2001- 05.12.2001 tarihleri arasında Kürtçe'nin seçmeli ders programına alınması ile ilgili düzenlenen imza kampanyasına katılım gösterdiği tespit edildi.

TABİP-SEN (Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) 17 Ocak 2022 tarihinde kuruldu.



Kuruluş amacının TTB (Türk Tabipler Birliği)'nin ideolojik/siyasal hareket etmesi, hekimlerin/sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı gerekli/yeterli mücadeleyi sağlayamaması

olduğu, sendikaya katılan/katılmayı düşünen hekimlere/sağlık çalışanlarına 'Kapıdan girdiğinizde ideolojileriniz dışarda kalacak' şeklinde söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

Sendika adresi İstanbul'da.



22 kurucu üyesi olan Tabip-Sen'in özellikle muhafazakar görünüp radikal unsurların yer aldığı, hekimleri birlik olmaya davet edip, diğer sendikaları da örgütleyip eylem yapmalarına cesaret veren bir işleve sahip olduğu dikkat çekiyor. Tespitlere göre, üye sayısı en az olmasına rağmen (2 bin gibi), iktidar yanlısı göründüğü için diğer sendikalara da meşruiyet kazandıran, FETÖ ve terör örgütlerinin faaliyetlerini kolaylaştıran bir işlev üstlendiği kaydedildi. Kuruculardan biri biri PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DYGM (Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi) içerisinde faaliyet yürüten Harran Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu HÖDER (Harran Öğrenci Derneği) organizesinde, 31 Aralık 2012 tarihinde tanışma gecesi adı altında düzenlenen konsere katılım sağladığı, bir başka ismin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Edirne'de yapılan operasyonda gözaltına alınan şahsın ifadesinde adının geçtiği, bir başka ismin El Kaide yanlısı Mehmet Doğan Grubu ve Değişim Şafak (Malatyalılar) Grubu güdümünde Elazığ'da faaliyet yürüten şahıslar ile irtibatlı olduğu, bir başka ismin de Mustafa İslamoğlu'nun kurduğu 'AKABE Grubu' içerisinde faaliyet yürüttüğü, bir başka isim hakkında FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu şeklinde CİMER ihbarı bulunduğu, bir başka ismin de El Kaide terör örgütüyle iltisaklı Beyyiat El İmam Örgütü (İmamlar Birliği) içerisinde faaliyet yürüten Muhammed Ramazan Kesgin ile irtibatının bulunduğu tespit edildi.



SAĞLIK SİSTEMİNE ÇOMAK SOKMALIYIZ



Öte yandan Tabip-Sen Başkanı Ahmet Erçek'in de 'Biz sağlık sisteminin tekerine çomak sokacak eylemler geliştirmeliyiz.' ifadeleri kumpasın en net kanıtlarından.

Erçek, bir Youtube kanalında sağlık sistemini bozmaya yönelik eylemleri savunmuştu. 'Birkaç gün yapılan iş bırakma eyleminin kamu hizmetlerinin aksatmasının

mümkün olmayacağını' ifade eden Erçek, 'Eğer birkaç gün yapılan iş bırakmaeylemi ile sağlık sistemi aksayacaksa bayram seyran, yılbaşı ve 1 Mayıs'ın da

kaldırılması gerekir.' demişti.



Eyleme katılan hekimlerin karşılaşabileceği durumlar hakkında da konuşan Erçek, hekimlerin eyleme katılmasıyla yasal hak kullanımı söz konusu olduğunu iddia etmişti.