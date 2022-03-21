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Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan, boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi. Hakimin Şırnak'a, savcının ise Bitlis'e geçici görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!
Ekleme: 21.03.2022 - 15:08 Güncelleme: 21.03.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!
Tokat'ta hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ, 1 Nisan 2021'de geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp, babası Mehmet Demirel'in yanına giden eşi Özlem Ağ ile konuşmak için bir araya geldi. Samet Ağ, çıkan tartışmada eşi ile kayınpederini bıçakladı.

23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Samet Ağ, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın tahliye kararının ardından DHA'ya yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla Samet Ağ, yeniden tutuklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 8 Mart'ta katıldığı programda, yaşanan olayı hatırlatarak, 'Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız' demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması için izin vermişti.

Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!

HAKİM ŞIRNAK'A, SAVCI BİTLİS'E GÖREVLENDİRİLDİ
Bunun üzerine HSK 2'nci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi. Hakimin Şırnak'ın Silopi ilçesi, savcının ise Bitlis'in Mutki ilçesine geçici olarak görevlendirilmesine karar verildi.
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Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!
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