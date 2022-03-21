Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Daha önce birçok filme konu olan uçan arabalar sonunda gerçek oldu. Slovakya'da bir mühendislik şirketi milyonlarca insanın hayali olan uçan arabaları üreterek bu hayali gerçekleştirdi.Firma, uçan arabalarla, yolda veya gökyüzünde ulaşım seçeneği sunarak ve trafik sıkışıklığına sonsuza dek son vererek kişisel ulaşımı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.Firma, havadan araç çağırma hizmetinin, büyük şehirler arasında 100 ila 500 millik mesafelerde seyahat ederken taşıtlara 'önemli' zaman kazandıracağını umuyor.Yolcuların 'kapıdan kapıya tek kişilik koltuk rahatlığı ve konforunun, çalışmak, dinlenmek, oynamak veya sadece manzaranın keyfini çıkarabilecekleri söyleniyor.Daily Mail'in haberine göre, uçan taksinin maliyeti veya yolculardan alınacak ücretler hakkında henüz bir bilgi verilmedi.Uçan taksinin havada maksimum hızı saatte 160 kilometre olacak.Uçan taksinin havada kullanılabilmesi için pilot sertifikasına sahip olması da gerekecek.Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.Slovakya'da geliştirilen dört kişilik uçan araba dünyanın ilk uçan taksisi olacak.