Başkan Erdoğan'dan Metaverse Forumu'nda dünyaya çağrı: Dijital Hukuk Düzeni kurulmalı

Başkan Erdoğan, ATO'daki Metaverse Forumu'nda açıklamalar yapıyor..Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor.Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir.Kartel haline gelen sosyal medya platformları bu alanda kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğini gösteriyor.Ülkelerin tamamının uzlaşmasıyla kabuk edilip arkasında durulacak bir dijital hukuk düzeni kurulmalı.20 yıllık dönemde sadece yol, köprü, santral inşa etmekle kalmadık. Yatırımlarla en büyük atılımı gerçekleştirdiğimiz alanların başında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını da sağladık. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var.Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocujlarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar.5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesi gerekiyor.Teknoloji temelli girişim yapan her evladımızı pek çok destekle cesaretlendiriyoruz. Dünyanın yeni düzeninde kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz.Tüm kurumlarımıza önemli görevler düşüyor. Dijital kültür konusunda daha çok odaklanmalıyız.Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeydedir. Çalışmalara kaynak ayıracak girişimcilere ihtiyaç var.