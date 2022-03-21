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Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kuytulcular' olarak bilinen Alparslan Kuytul destekçilerinin Adana'da düzenlediği yasa dışı gösteriye ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu kişilerin yıllardır yasa dışı gösteri yaptığına dikkat çeken Bakan Soylu, "Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi." diyerek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı
Ekleme: 21.03.2022 - 01:16 Güncelleme: 21.03.2022 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un destekçisi olan bir grup Adana'da izinsiz gösteri düzenledi. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkardı. Bu sırada polis ekipleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

'YÖNTEMİMİZ BU OLMAMALIYDI'

'Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir.' diyen Bakan Soylu, 'Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi.' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Soylu ayrıca Adana Valiliği'nin gerekli soruşturmayı başlattığını bildirdi.

Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı



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