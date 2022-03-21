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Beyaz Gazete
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Aleksis Çipras: Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı

Syriza'nın lideri, Erdoğan-Miçotakis görüşmesini değerlendirdi. Çipras, Ankara'nın artan rolüne işaret etti.

Aleksis Çipras: Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı
Ekleme: 21.03.2022 - 16:19 Güncelleme: 21.03.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Aleksis Çipras: Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı
Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya-Ukrayna savaşı ve Yunanistan-Türkiye ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

To Vima gazetesine demeç veren Çipras, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının gerekçesi olmadığını söyledi.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ: 'SOYUTLANMIŞ TÜRKİYE' SÖYLEMİNE SARILMA
Sözü Ankara ile Atina arasındaki ilişkilere getiren Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan görüşmeye 'temkinli' yaklaştı.

Miçotakis'in 'soyutlanmış bir Türkiye' şeklinde yanlış söyleme sarıldığını kaydeden Çipras, Ankara'nın konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

ANKARA'NIN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Çipras, 'Yunanistan Başbakanı, Erdoğan ile görüştüğünde, Türkiye'nin bölgedeki rolü zaten ilerlemişti.' ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Çipras, 'Ankara ile Atina arasındaki gerilimi hafifletmenin Yunanistan'ın zararına olacağını' savundu.

'BASKIYI ARTIRMALIYIZ'
Öte yandan Aleksis Çipras, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin Yunanistan için 'mümkün olan en iyi zamanda' gerçekleşmediğini ileri sürerek, Türkiye üzerindeki baskının artırılması gerektiğini iddia etti.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA TÜRKİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI
Ukrayna'daki son duruma ilişkin Yunanistan Parlamentosu'nda bu ay başında konuşan Çipras, 'Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir.' demişti.

Çipras, Türkiye ile diyalog kapısının açık bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.

MİÇOTAKİS: KAPIYI KAPATMADIK
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Çipras'ın eleştirilerine cevaben Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savunmuştu.
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