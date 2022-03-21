24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın

Atatürk'ün CHP'si ile bugünün CHP'si arasında büyük farklar olduğunu dile getiren Aygün, "Anıtkabir'e laf söyleyenler, Dersim'e katliam diyenler, Ermeni soykırımı vardiyenler, PYD'ye güzelleme yapanlar, Atatürk'e hakaret edenler; CHP'li oldu. Çok yazık" dedi.Ünlü iş insanı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, özel açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında yapılan 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardığını belirten Aygün, hepsinin tek tek belgeli olduğunu ve zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.Hangi CHP? Atatürk'ün CHP'si ile bugünün CHP'si arasında çok fark var. Benim vekil olduğum zamanki parti ile bugünkü arasında bile büyük fark var. CHP içerisindeki gerçek partililer, partiye emek vermiş birçok değerli isim ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yerine ise ömür boyu Atatürk'e, CHP'liye düşmanlık yapmış isimleri partiye aldılar. Anıtkabir'e laf söyleyenler,Dersim'e katliam diyenler, Ermeni soykırımı diyenler, PYD'ye güzelleme yapanlar, Atatürk'e hakaret edenler; CHP'li oldu. Bu tabloyu gördükçe çok üzülüyorum. CHP'nin bu haline isyan eden o kadar çok insan var ki. Maalesef CHP'ye yazık oldu. Benim dedemin, babamın partisi bu değildi. PYD'ye arkadaşlar diyen, Demirtaş'ın orada ne işi var diyen bir genel başkan var CHP'de. Partidekiler bunları nasıl içine sindiriyor bilemiyorum ama ben asla böyle bir partide olmak istemezdim. 2019 seçimlerinde hem HDP hem de FETÖ'cüler, CHP adaylarına destek verdi. Rakamlar ortada...Evet ama sonrasında CHP'yi devşirdiler. CHP'yi Soros'un partisi haline getirdiler. Kılıçdaroğlu'nun Soros'un desteklediği, TESEV'in kurucularından olduğu ortaya çıktı. Sadecebu da değil, HDP ile bal gibi ittifak yapıyorlar. CHP şimdi klik bir yapı tarafından yönetiliyor. Türk sözcüğüne karşı olan, ulusalcılığı eleştiren, federatif yapı öneren, Atatürk'ü tartışabiliriz diyenler, 10 Aralık Hareketçileri partiyi ele geçirdi. İbrahim Kaboğlu, Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu gibi isimler de bu hareketin içinde. Kaftancıoğlu; Ergenekon savcılarına destek vermişti, Kaboğlu FETÖ'nün Ergenekon Operasyonu'nu destekleyen bildiriye imza atmıştı, Salıcı ise "CHP kapatılmalı" demişti.Evet. İstifa sürecinde yaşadıklarımdan dolayı kırgınım. Partime, benden rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapılmadı. Kılıçdaroğlu'na da rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapmadı. Onunla görüşmemde ilgileneceğim demişti ama ilgilenmediği gibi telefonlarıma da çıkmadı. Ben de baktım ki hiçbir şey yapmıyor, basın açıklaması ilemağduriyetimi paylaştım. Sonrasında ise ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Savunmamı istediler, ben de istifamı verdim. Kılıçdaroğlu sosyal medyada sürekli belgeyayınlıyor ama önce CHP'ye baksın. 2014 seçimlerinde parti içinde yapılan yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanım. Hem de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla araştırmıştım.Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardım. Kılıçdaroğlu yolsuzluğu araştırmam için beni bizzat görevlendirmişti. Hatta görevlendirme için yazdığı kağıdı hâlâ saklıyorum. Kampanya için alınan ekipmanı inceledim. İncelemem sonucunda malzemelerin fiyatları şişirilmiş, bazıları gösterilmesine rağmen hiç alınmamış. Satın alınmalarla ilgili 20 milyona yakın yolsuzluk çıktı ortaya. Haluk Koç bu yolsuzluğu yakından biliyor. Çabam sonucunda bu paranın bir kısmı geri alındı. Hepsi tek tek belgeli. Zamanı gelince paylaşacağım.CHP'de klik bir yapı olduğunu söylüyorsunuz, bunu biraz açar mısınız? 10 Aralık Hareketi partiyi ele geçirdi maalesef. CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu sonrası içinhazırlanan benim bildiğim 6-7 tane aday var. Bunlar şimdiden hazırlanıyorlar. Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere, hatta küfür edenlere bakıyorum; şimdi sağına soluna sıralanmışlar genel başkanın. Aslında bu isimler Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyorlar. Bana gelip "Kılıçdaroğlu'nu devirelim" diyenler bile oldu. Bence Kemal Bey dikkat etsin çevresine.Kılıçdaroğlu aday olmayı çok istiyor. Aday olsa da bu millet ona oy verir mi? Muharrem İnce'nin bile aldığı oy ortada. İnce'nin aldığı oyu alamaz. Girdiği her seçimi kaybetmiş bir isimKılıçdaroğlu. Bence aday olsa yine kaybeder.Mansur Yavaş'ın Ankara'ya ilk adaylığına benim de katkım olmuştu. Yanlış yapmışım. Mansur Bey, Beypazarı gibi küçük bir ilçeden Ankara gibi büyük bir şehre başkanlık yapmaya başladı. Başkenti yönetecek ekibi yok. Geldiği günden beri kaç kere yönetici değişti kurumlarında. Gökçek'in Ankara'sını çok eleştiriyor ama kendisi ne yaptı Ankara için? Üç tane icraatını sorsak sokağa, kimse sayamaz. Çünkü yapmadı.O dönem vekil olmam gerekiyordu ve CHP'den teklif geldi, oldum. Ama 4 yıl benim için kayıp. Vekil olarak memleketime faydalı olamadım. ATO Başkanlığı yaparken dahafaydalıydım. Şimdi Millet İttifakı parlamenter sisteme dönelim diyor. O sistemde vekillik yapan biri olarak söyleyeyim, vekillerin etkisi yoktu. Meclis'e iktidar partisi tarafından getirilenkanunlar Meclis'ten geçti, bizim sunduklarımız geçmedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ama eski sistemden farkı yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 parti birleşmişti,İhsanoğlu'nu aday çıkarmıştı. Başarılı olamadılar. Partiler ne kadar çok bir arada olursa o kadar başarı diye bir şey yok. Millet İttifakı'nda kan uyuşmazlığı olduğunu düşünüyorum.2014 seçimlerindeki yolsuzluk olayını çıkardığım için aramızda bir husumet doğdu. Onun yakın çevresinden de isimlerin bu yolsuzluk içinde yer alması bu husumeti derinleştirdi.Paranın bir kısmını da parti geri aldı. Demek ki Yavaş ve çevresi bu durumdan rahatsız oldu. Sonrasında da Ankara'da TOGO Kuleleri'ne benzer 192 tane bina olmasına rağmen TOGO Kuleleri'ni yıkmak için uğraşıyor.Mesela Mansur Yavaş'ın kampanyası için bayrak alımı yapmışlar ama beş katı bedelle alım fiyatını göstermişler. Ankara'daki CHP seçmeninden çok daha fazla miktar bayrak alımıyapılmış. Şimdi böyle bir yolsuzluğu görüp de susmak olmazdı. Ben de tüm bunları kalem kalem ortaya çıkarıp dosya haline getirdim. Kılıçdaroğlu isterse tüm bu dosyalar bende var, kendisine verebilirim. CHP'li belediyelerde kim bilir neler dönüyordur? Kılıçdaroğlu biraz da bunlara baksın bence. Belediyelerde işe kimlerin alındığını Bakanımız Süleyman Soylu tek tek açıklamıştı.Evet, 1992'den beri tespih biriktiriyorum. 30 yıl olmuş. Çok seviyorum tespihi. 3 bin 500 civarında tespihim var. Bir kısmını ofisimde bir kısmını da evimde saklıyorum. Son yıllardabiriktirmeyi bıraktım.