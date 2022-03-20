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Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!

Meteoroloji günler öncesinden uyarılarda bulunmasının ardından kar yağışı kentleri altına almaya başladı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte birçok il valiliğinden yapılan açıklamalarla kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara idari izin verildi. Okullarda da eğitime ara verildi. Peki 21 Mart Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi.

Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
Ekleme: 20.03.2022 - 21:26 Güncelleme: 20.03.2022 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yurt genelinde etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı.

Peki hangi illerde 21 Mart Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

DÜZCE

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; 'Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir.'

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

AMASYA

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

KARS

Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır' denildi.

ERZURUM

Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı.

Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ARDAHAN

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, 'Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik.' dedi.

SİİRT

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
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