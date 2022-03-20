Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD haber kanalı CNN'de önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, " Putin'le müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum.Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." ifadelerini kulladı.

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.'ŞANSIMIZI KULLANMAMIZ GEREKİYOR'"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.'RUS GÜÇLERİ BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak.'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ BAŞLADIĞI ANLAMINA GELİR'Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."