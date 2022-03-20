  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD haber kanalı CNN'de önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, " Putin'le müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum.Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." ifadelerini kulladı.

Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
Ekleme: 20.03.2022 - 21:12 Güncelleme: 20.03.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

'ŞANSIMIZI KULLANMAMIZ GEREKİYOR'

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

'RUS GÜÇLERİ BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ BAŞLADIĞI ANLAMINA GELİR'

Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."
Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok ilde eğitime kar engeli, idari izin kararı!
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
Fenerbahçe - Konyaspor - CANLI SKOR
Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi
Sağlık Bakanlığı 20 Mart Pazar koronavirüs tablosunu açıkladı
Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu: 400 kişi enkaz altında
CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı
Batı bu kez Rusya'nın altın rezervlerine gözünü dikti! İlk adım da İngiltere'den geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Rusya'dan korkutan açıklama: Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı
Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı... Dakika dakika savaşta son gelişmeler!
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya...
Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği!
Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Başkan Erdoğan'a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı...
Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı: Temastan kaçının

Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı: Temastan kaçının

Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?

Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?

Şehirden sıkıldı köye yerleşti: Aldığı hibe ile paraya para demiyor

Şehirden sıkıldı köye yerleşti: Aldığı hibe ile paraya para demiyor

Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray’da yapılmış: Görenler inanamadı: 10 bin 500 yıllık!

Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray’da yapılmış: Görenler inanamadı: 10 bin 500 yıllık!