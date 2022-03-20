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CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne süren Özkan, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak
Ekleme: 20.03.2022 - 18:31 Güncelleme: 20.03.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı YouTube programında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği gibi, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini anımsatan Özkan, 'Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' diye konuştu.

'DAYANIŞMANIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYARIM'

Özkan, sözlerinin devamında Demirtaş ve pek çok insanın layık olmadıkları yerde bulunduğunu öne sürerek, 'Onların layık oldukları yere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe dayanışmaya, büyük Türkiye idealine güç vermek demektir. Bu gücün, dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım.' ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak
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