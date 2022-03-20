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Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölete düşen köpeği halata bağlayarak kurtaran itfaiye eri Tuncay Turan, montuyla da ısıtmaya çalıştı.

Ekleme: 20.03.2022 - 23:19 Güncelleme: 20.03.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi.

Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı.

Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı

Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.


Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı

İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı


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